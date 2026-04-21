Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín celebra una fiesta literaria con más de 100 actividades gratuitas en bibliotecas públicas para promover la lectura y la cultura en la ciudad.

¡Libros, cultura y parche! Medellín se activa con una agenda cultural imperdible

La fiesta literaria que se desarrollará en Medellín durante esta semana promete dinamizar la agenda cultural de la ciudad con una amplia oferta dirigida a todos los públicos.

La programación, que se extenderá hasta el 26 de abril, busca incentivar la participación ciudadana en espacios culturales y fortalecer el acceso a la lectura y el conocimiento.

Durante estos días, la ciudadanía podrá asistir a más de 100 actividades gratuitas distribuidas en distintas zonas de la ciudad. Talleres, encuentros de lectura, ejercicios de escritura y experiencias creativas hacen parte de la oferta que se llevará a cabo en las sedes del sistema de bibliotecas públicas, con el objetivo de promover el uso de estos espacios como escenarios de interacción social.

Lea también: Nueva ruta rural le cambia la jugada a Santa Elena y mejora el transporte

La fiesta literaria abarcará un total de 26 sedes, lo que permitirá que tanto habitantes de sectores urbanos como rurales puedan acceder a la programación. Esta iniciativa apunta a consolidar las bibliotecas como puntos de encuentro donde convergen el aprendizaje, la cultura y la participación comunitaria.

Desde la alcaldía se indicó que esta estrategia hace parte de una apuesta por posicionar la lectura como una práctica cotidiana en la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Asimismo, se enmarca dentro del proceso que busca fortalecer el reconocimiento de Medellín en escenarios internacionales relacionados con el libro y la cultura.

Las autoridades también destacaron que este tipo de actividades contribuyen a generar vínculos entre los ciudadanos, fomentando la convivencia y el intercambio de ideas a través de la palabra.

La invitación está abierta para que las personas consulten la programación y participen activamente en las actividades dispuestas a lo largo de la semana.

Más noticias de Medellín