Resumen: Medellín refuerza la seguridad por Halloween 2025 con más de mil policías, 120 agentes de tránsito y 3.500 cámaras. Operativo se extenderá todo el fin de semana.

¡Prohibidas las rodadas ilegales! Medellín se prepara con cámaras y operativos de seguridad para Halloween

La Alcaldía de Medellín anunció un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para garantizar la tranquilidad durante la celebración de Halloween, con el despliegue de más de 1.000 policías, 120 agentes de tránsito y 10 camiones de la Secretaría de Movilidad.

Las medidas se aplicarán desde la tarde del 31 de octubre y se extenderán durante el fin de semana en zonas residenciales, parques, centros comerciales y corredores de alto tráfico.

Además, la ciudad contará con el apoyo de 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIESM) y grupos de reacción rápida para atender cualquier eventualidad.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, explicó que los controles se concentrarán en prevenir las denominadas rodadas o caravanas no autorizadas de motociclistas: “Vamos a estar con todas las capacidades para garantizar que la gente disfrute esta jornada en paz. No se tolerarán maniobras peligrosas, bloqueos ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de los demás”.

El plan incluye también campañas pedagógicas adelantadas por gestores de convivencia en colegios, parques y zonas públicas, orientadas a promover el cuidado de los niños y la prevención de incidentes.

Durante el Halloween de 2024, las autoridades realizaron 15 operativos contra rodadas ilegales, con 1.253 comparendos a motocicletas y 87 a vehículos particulares, lo que permitió reducir accidentes e incidentes viales.

El secretario (e) de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri, confirmó que se fortalecerán los controles en vía: “Seremos contundentes con la indisciplina social. Contaremos con patrullas y equipos móviles en los puntos más críticos”.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a cumplir las normas de tránsito, evitar aglomeraciones y reportar situaciones irregulares a la línea 123.

