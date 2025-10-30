Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Evite la avenida San Juan: Así va la marcha por el paro nacional de Fecode en Medellín

Desde las primeras horas de este jueves 30 de octubre, profesores participan en Medellín del paro nacional de 24 horas convocado por Fecode en rechazo al nuevo modelo de salud del magisterio.

En Medellín, el punto de concentración fue fijado en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), ubicada en la Calle 57 #42-70, a las 10:00 a.m.

El recorrido seleccionado para la marcha comenzó en el Parque de los Deseos y seguirá por la Avenida Carabobo hasta el Parque de las Luces, frente al centro administrativo La Alpujarra.

Sobre las 11:20 a.m. la marcha por la avenida San Juan. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

Las autoridades de tránsito han recomendado a conductores y usuarios del transporte público tomar vías alternas, evitar el centro de la ciudad durante el tramo de la manifestación y prever posibles demoras.

El paro pretende visibilizar las dificultades del sector educativo con la implementación del nuevo sistema de salud del magisterio y la financiación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

⚠️ A esta hora se presenta cierre en la Av. Oriental, a la altura de La Playa, sentido norte – sur, por manifestación ciudadana. Recomendamos tomar vías alternas. pic.twitter.com/xHOmcC0dkd — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) October 30, 2025

