Fuerte explosión sacudió la Universidad Nacional de Bogotá y deja una persona herida

El pasado jueves, 11 de septiembre, se presentó una jornada de violencia en el campus de la Universidad de Bogotá, cuando se registró una explosión al interior del edificio de Sociología que dejó a una persona lesionada.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m., en medio de enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública que se extendían desde las afueras de la institución.

La vicerrectora Carolina Jiménez confirmó que el herido, un hombre de aproximadamente 25 años que no pertenece a la comunidad universitaria, resultó afectado por la detonación de un artefacto que él mismo manipulaba.

Los disturbios comenzaron hacia las 4:00 p.m. en la portería de la calle 26, donde un grupo de encapuchados inició confrontaciones con miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Los enfrentamientos posteriormente se trasladaron hacia la avenida 30, hasta culminar con la explosión dentro de las instalaciones universitarias.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ingresó al campus para realizar las diligencias judiciales correspondientes, acompañado del grupo antiexplosivos que permaneció en el lugar hasta la medianoche.

La universidad activó sus protocolos de emergencia, emitiendo alerta naranja y realizando evacuaciones preventivas de algunas zonas por riesgo de acumulación de gases. Los vidrios del edificio de Sociología resultaron destrozados por la detonación, generando daños materiales adicionales.

El incidente reavivó las discusiones sobre las políticas de acceso al campus universitario, que actualmente permite el ingreso libre a sus 120 hectáreas. Diariamente circulan aproximadamente 45.000 personas entre estudiantes, docentes, contratistas y visitantes que participan en actividades académicas, deportivas y culturales.

«La Universidad Nacional mantiene su carácter de institución abierta a la ciudadanía, pero estos hechos violentos nos obligan a replantear estrategias de seguridad sin afectar nuestra naturaleza pública», señaló Jiménez.

Las autoridades universitarias rechazaron categóricamente los actos violentos y llamaron a no estigmatizar a la comunidad académica, enfatizando que se trata de «acciones aisladas que no representan el espíritu académico y plural de la institución».

