¡Medellín se transforma! ‘Cuadrillas de la Gente’ han recuperado más de 700 puntos críticos en la ciudad

La Alcaldía de Medellín, a través de la estrategia ‘Cuadrillas de la Alcaldía de la Gente’, ha recuperado 710 puntos críticos de espacio público en la ciudad, con una inversión de $24.000 millones.

La iniciativa, enmarcada en el plan Tacita de Plata, se enfoca en el mantenimiento y mejoramiento de andenes, escalas, bordillos y otras infraestructuras barriales.

La mayor parte de los trabajos se concentran en las comunas Popular y Villa Hermosa, que suman 147 y 133 puntos intervenidos respectivamente.

En la comuna Popular se han adelantado mejoramientos en sectores como Pablo VI y Santo Domingo, mientras que en Villa Hermosa las labores se han concentrado en barrios como La Mansión y Llanaditas. En ambas zonas se han mejorado andenes, recuperado bordillos y arreglado barandas y defensas viales.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés López, destacó que la estrategia busca atender las necesidades de los barrios, más allá de las grandes obras de infraestructura.

A la fecha, se han ejecutado más de $9.700 millones, lo que equivale a un 40.7 % del total de la inversión. Además, el proyecto ha generado 480 empleos, muchos de ellos con mano de obra local.

Los trabajos, que han respondido a 1.600 solicitudes ciudadanas en 15 comunas, demuestran la importancia de la participación de la comunidad en la recuperación de los espacios públicos.