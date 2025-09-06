¡Tragedia en Aranjuez! Hombre murió tras recibir golpe certero
¡Ni la mamá supo lo qué paso! Andrés murió este sábado, tras ser herido a bala el viernes

Resumen: El hoy occiso habría salido a comprar unos medicamentos y al regresar ya tenia una herida de bala, De acuerdo con testigos, la víctima fue llevada al hospital por su madre, quien al parecer no sabría cómo fue lesionado su hijo

Minuto30.com .- En horas de la tarde de este sábado 6 de septiembre, se conoció el deceso de un joven en una clínica del oriente de Medellín a causa de una herida con arma de fuego.

Como Andrés Mauricio D. O., de 29 años fue identificado el hombre que había ingresado al centro médico el día anterior, 5 de septiembre, con una herida de arma de fuego, y falleció hoy, 6 de septiembre, a las 12:45 horas.

Según versiones extraoficiales, el hoy occiso habría salido a comprar unos medicamentos y al regresar ya tenia una herida de bala, De acuerdo con testigos, la víctima fue llevada al hospital por su madre, quien al parecer no sabría cómo fue lesionado su hijo.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

