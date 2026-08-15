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Resumen: Un hombre fue capturado tras ser señalado de provocar intencionalmente un incendio forestal en la vía Las Palmas, Medellín. Según el alcalde Federico Gutiérrez, las cámaras de seguridad permitieron ubicarlo pocos minutos después de iniciado el fuego. Bomberos Medellín controló las llamas y realizó labores de enfriamiento para evitar una reactivación. El capturado quedó a disposición de las autoridades mientras se adelanta el proceso judicial.

¡Mano criminal en Las Palmas! Capturan a hombre señalado de provocar incendio forestal en Medellín

Un incendio forestal registrado en la vía Las Palmas, en Medellín, terminó con la captura de un hombre señalado de haber provocado intencionalmente la emergencia, según informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

El mandatario confirmó que el fuego no habría sido accidental y explicó que el presunto responsable fue ubicado mediante el sistema de cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con Gutiérrez, las imágenes permitieron identificar al hombre y establecer su ubicación pocos minutos después de que se iniciara la conflagración. El señalado quedó a disposición de las autoridades mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Cámaras permitieron identificar al señalado

El sistema de videovigilancia de la ciudad fue clave para ubicar al hombre señalado de iniciar el incendio, según explicó el alcalde.

Gutiérrez se refirió al caso a través de su cuenta en X y cuestionó la conducta del capturado por el riesgo que, según señaló, generó para la comunidad, el medioambiente y los organismos de emergencia.

“Absurdo. En este incendio en Palmas hubo mano criminal. Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y a espera de judicialización”, manifestó el mandatario.

Bomberos controlaron las llamas

El Cuerpo de Bomberos de Medellín atendió la emergencia y logró controlar el incendio. Posteriormente, los organismos de socorro continuaron con labores de enfriamiento para reducir el riesgo de que el fuego se reactive.

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Gutiérrez destacó el trabajo de los bomberos y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) durante la atención de la emergencia.

El hecho generó preocupación por el riesgo

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El alcalde cuestionó que una acción de este tipo pueda poner en peligro a quienes se encuentran en los alrededores y a los equipos que deben intervenir para controlar las llamas.

“No podemos tolerar la irresponsabilidad de nadie que pone en riesgo al resto de la gente y al medioambiente”, afirmó.

🚨🔥 Absurdo.

En este incendios en Palmas hubo mano criminal. Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y a espera de judicialización. Miren a este irresponsable. No tiene justificación alguna y debe responder ante la justicia. No tiene justificación alguna. Puso en… pic.twitter.com/47qT76flxT — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 15, 2026

También señaló que las condiciones actuales aumentan la vulnerabilidad frente a los incendios forestales y ponen presión sobre las capacidades de los organismos de emergencia.

El caso quedó en manos de la justicia

El hombre capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar las actuaciones judiciales y determinar su responsabilidad por lo ocurrido.

Por ahora, la información oficial lo señala como presunto responsable de provocar el incendio, por lo que será el proceso judicial el que establezca su responsabilidad.

Mientras tanto, los organismos de socorro continuaron con las labores de enfriamiento en el área afectada para evitar una posible reactivación de las llamas.