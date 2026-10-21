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Resumen: Los deportes de raqueta en Medellín ganan popularidad con 322 participantes en torneos y nuevos espacios públicos para practicar tenis, pádel y tenis de mesa.

¡Medellín se contagia de la fiebre por los deportes de raqueta! Ya son cientos los que se suman

Los deportes de raqueta en Medellín siguen ganando popularidad entre ciudadanos de distintas edades. La tendencia quedó en evidencia durante los recientes Juegos Deportivos Ciudad de Medellín, que reunieron a 322 participantes en competencias de tenis de mesa, tenis de campo y pádel.

Las jornadas promovieron la actividad física, la competencia deportiva y el aprovechamiento de los escenarios disponibles en la capital antioqueña. Además, permitieron observar el crecimiento de estas disciplinas y el interés de la ciudadanía por contar con más alternativas para ejercitarse.

El pádel, considerado el más reciente de los tres deportes incluidos en las competencias, convocó a 71 deportistas. Los encuentros se desarrollaron en la nueva cancha de la Unidad Deportiva María Luisa Calle, escenario que se suma a la oferta pública para quienes quieren iniciarse o continuar practicando esta disciplina.

Por su parte, el tenis de mesa contó con 127 participantes, entre niños y adultos. Los partidos tuvieron lugar en el coliseo menor Rodrigo Pérez Castro, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

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El torneo de tenis de campo reunió a otros 124 deportistas, principalmente jóvenes y adultos, en el complejo tenístico Carlos J. Echavarría, también situado en esta unidad deportiva.

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La apuesta por estas disciplinas se acompaña de intervenciones en la infraestructura deportiva de la ciudad. Según la información entregada por el Distrito, la Alcaldía de Medellín ha intervenido más de 450 de los 700 escenarios deportivos que encontró en mal estado.

Entre los espacios recuperados o intervenidos figuran las canchas de tenis de campo de la Unidad Deportiva de Belén, las ubicadas en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y siete canchas en Juanes de la Paz.

A esta infraestructura se suma la cancha pública de pádel de la Unidad Deportiva María Luisa Calle, cuyo acceso es gratuito. La disponibilidad de estos lugares amplía las opciones para que los habitantes practiquen deportes de raqueta sin necesidad de acudir exclusivamente a instalaciones privadas.

Con estas iniciativas, Medellín busca fortalecer el uso de sus escenarios deportivos y facilitar la participación ciudadana en actividades recreativas y competitivas.

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