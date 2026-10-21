‘¿Habían niños travestis ahí?’: Angie Rodríguez no se retracta y redobla sus señalamientos contra Petro

Resumen: Las denuncias de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro incluyen señalamientos sobre presuntas fiestas con mujeres jóvenes. La exfuncionaria dice temer por su vida y la de su hijo.

Las denuncias de Angie Rodríguez volvieron a sacudir el panorama político colombiano luego de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) asegurara que no se retractará de sus señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro y personas de su entorno.

Sus declaraciones se conocen mientras la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación disciplinaria contra Rodríguez y el exministro del Interior Armando Benedetti por presuntas gestiones relacionadas con antiguos jefes paramilitares y dirigentes políticos.

En un comunicado público, Rodríguez afirmó que decidió hablar pese al temor por su integridad y la seguridad de su hijo. También sostuvo que espera que las autoridades esclarezcan los hechos que ha denunciado y rechazó las críticas que ha recibido por la demora en hacer públicas sus afirmaciones.

“No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente”, expresó la exfuncionaria, quien aseguró que su decisión tuvo consecuencias personales, familiares y profesionales.

Rodríguez señaló que los días 13 y 14 de enero de 2026 marcaron un punto de quiebre en su vida, aunque no detalló de manera específica los hechos ocurridos en esas fechas. Según su versión, durante ese periodo enfrentó presiones que afectaron su tranquilidad y su salud.

La exdirectora del Dapre también afirmó que el temor por su hijo fue uno de los aspectos más dolorosos de la situación. Aseguró que sintió que podían utilizar la seguridad del menor como una forma de intimidación para impedir que continuara denunciando.

La pregunta sobre presuntas fiestas y personas muy jóvenes

La controversia aumentó después de una entrevista en la que Rodríguez lanzó una pregunta directa al expresidente: “¿Habían niños travestis ahí?”. La exfuncionaria aseguró que había visto fotografías y videos de Petro con mujeres que, según su percepción, eran “demasiado jóvenes”. También pidió que las autoridades investiguen si entre las personas que aparecían en ese material había menores de edad.

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Sin embargo, Rodríguez reconoció durante la conversación que no podía confirmar que las personas fueran menores de edad.

La exdirectora también sostuvo que tuvo acceso a ese material durante un procedimiento relacionado con el cambio del teléfono celular del entonces mandatario. Según su relato, la información habría estado vinculada a una cuenta de almacenamiento asociada con Laura Sarabia, a quien señaló de tener acceso a datos privados de Petro.

Rodríguez dice que teme por su vida y la de su hijo

En su comunicado, la exfuncionaria afirmó que las denuncias le costaron su tranquilidad, afectaron su salud y deterioraron sus relaciones familiares. También señaló que habría recibido amenazas de cárcel y advertencias sobre un supuesto “plan B”, situaciones que, de acuerdo con su versión, aumentaron sus temores.

Rodríguez aseguró que no continuará concediendo entrevistas por razones de seguridad y por los acuerdos de confidencialidad que dice haber suscrito. Además, agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por el respaldo que, según manifestó, recibió en materia de protección, pese a las diferencias políticas e ideológicas que afirmó tener con él.

La exdirectora pidió que, si algo les ocurre a ella, a su hijo o a algún integrante de su familia, las autoridades nacionales e internacionales investiguen las amenazas que ha denunciado. También aclaró que sus señalamientos no constituyen una declaración anticipada de culpabilidad y que corresponde a la justicia determinar posibles responsabilidades a partir de las pruebas y el debido proceso.

En paralelo, la investigación disciplinaria contra Rodríguez y Benedetti busca esclarecer los señalamientos relacionados con el denominado ‘Pacto de Valledupar’ y las presuntas gestiones con antiguos jefes paramilitares. La apertura del proceso no implica que los investigados sean responsables.

Por ahora, las acusaciones sobre las supuestas fiestas, el material audiovisual y las presiones denunciadas por Rodríguez requieren verificación por parte de las autoridades competentes.

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