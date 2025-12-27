¡Medellín se blinda! Intervienen taludes y canales para mitigar riesgos por lluvias en zonas críticas

Resumen: La Alcaldía de Medellín adelanta obras de estabilización en sectores de alto riesgo, con intervenciones como muros de contención, manejo de aguas y recuperación de vías y espacios peatonales. Los trabajos se ejecutan en varias comunas y corregimientos priorizados, como parte de las acciones para reducir riesgos asociados a las lluvias y a la inestabilidad del terreno.

La Alcaldía de Medellín adelanta obras de estabilización en sectores clasificados como de alto riesgo, con el propósito de mitigar amenazas geotécnicas derivadas de lluvias, procesos de erosión y condiciones topográficas complejas. Las intervenciones, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura Física, se concentran en puntos priorizados según su nivel de afectación y vulnerabilidad.

En la actualidad se encuentra en ejecución un contrato con un plazo de cuatro meses y una inversión superior a los 2.900 millones de pesos. En esta fase se desarrollan actividades previas como la definición de los frentes de obra, la formulación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y la articulación del componente socioambiental, con el fin de garantizar condiciones adecuadas antes del inicio de las intervenciones físicas.

Las acciones contempladas incluyen la construcción de muros de contención en taludes inestables y la ejecución de obras complementarias para el manejo adecuado de aguas, consideradas claves para prevenir deslizamientos y el deterioro de la infraestructura. Adicionalmente, se realizarán trabajos de recuperación de vías, senderos y espacios de circulación peatonal.

De manera paralela, la administración distrital concluyó el contrato ejecutado durante 2024, mediante el cual se intervinieron 40 frentes de obra en sectores priorizados por su nivel de riesgo. Estas actuaciones se desarrollaron en 12 comunas de Medellín y en el corregimiento de San Cristóbal, con labores enfocadas en estabilización, contención y mitigación.

Durante ese periodo se ejecutaron obras como muros de contención, sistemas de manejo de aguas en taludes y senderos, recuperación de bancas viales afectadas por condiciones climáticas, reconstrucción de viaductos peatonales y estabilización de áreas catalogadas como de alto riesgo.

Entre los sectores intervenidos se encuentran Belalcázar, donde se adelantaron obras para proteger la Autopista Norte y su sendero peatonal; Kennedy, con la construcción de un muro de contención para recuperar la banca vial; y el sector del río Medellín, a la altura del centro comercial Monterrey, donde se realizaron trabajos de mitigación en las placas del canal para asegurar la vía regional.

En Robledo, las labores se concentraron en la estabilización de un talud que comprometía un viaducto peatonal, el cual fue reconstruido para restablecer condiciones de seguridad. Asimismo, se ejecutaron intervenciones en sectores como Granizal, Los Balsos, Vizcaya, Villa Turbay, El Vergel, Las Violetas, Antonio Nariño, Nueva Villa de Aburrá, Palermo, Carpinelo, Popular, La Avanzada, La Loma, San Javier, Aranjuez, Villatina y Betania, entre otros puntos que requerían acciones de mitigación y adecuaciones complementarias.

El balance del contrato finalizado en 2024 reporta la construcción de más de 990 metros cuadrados de espacio público, la habilitación de cerca de 200 metros de nuevos andenes y el mejoramiento de 155 metros adicionales. La inversión total de estas obras superó los 11.950 millones de pesos.

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia distrital de gestión del riesgo, orientada a reducir la exposición de comunidades e infraestructura frente a eventos asociados a fenómenos climáticos y a las condiciones naturales del territorio.