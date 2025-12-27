Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Ciclista atopellado por camión repartidor de lacteos, murió en el lugar

Tragedia en la Autopista Sur: ciclista murió atropellado por camión repartidor

Minuto30.com . – Un grave accidente de tránsito ocurrió al mediodía de este sábado 27 de diciembre en la Autopista Sur, sentido Sur-Norte.

A la altura del Centro Comercial Mayorca, en jurisdicción de Envigado, un ciclista falleció tras ser atropellado por un camión repartidor de productos lácteos.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las labores judiciales pertinentes.

Bomberos de Envigado y autoridades de tránsito se desplazaron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el flujo vehicular.

Pese a los esfuerzos de los organismos de socorro, el deportista perdió la vida de manera instantánea debido al fuerte impacto.

​Debido a las diligencias de criminalística, la movilidad en sentido Sur-Norte estuvo afectada.

En su momento se recomendaba tomar rutas alternas como la Avenida Las Vegas o la Regional para evitar el sector.

Transite con extrema precaución y respete la vida en la via.

