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Resumen: La Alcaldía de Medellín avanza con obras del programa Mi Río, Mis Quebradas para reducir riesgos por lluvias en diferentes sectores de la ciudad. Tres frentes de intervención ya superan el 60 % de ejecución, mientras otros continúan en desarrollo. Además, se adelantan estudios, diseños y trabajos técnicos en quebradas estratégicas para atender puntos críticos asociados a crecientes torrenciales y movimientos en masa.

¡Medellín se blinda contra las lluvias! Tres obras clave en quebradas críticas ya superan el 60 % de avance

La Alcaldía de Medellín avanza con las intervenciones del programa Mi Río, Mis Quebradas, con obras ambientales e hidráulicas en diferentes sectores de la ciudad para disminuir riesgos asociados a las lluvias, especialmente en zonas cercanas a cauces y laderas.

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente tres frentes de obra ya superan el 60 % de ejecución. La intervención en la quebrada La Aguadita presenta un avance del 80 %, mientras que El Pelón registra un 71 % y Altavista alcanza un 60 %.

Además, continúan otros trabajos incluidos en el mismo programa. En la quebrada Cabuyala, las obras avanzan en un 46 %, y en Chorrera se reporta un 27 %, como parte del proceso de recuperación y estabilización hidráulica y ambiental.

Intervenciones en sectores estratégicos

De forma paralela, la Administración Distrital adelanta estudios, diseños y obras civiles en quebradas ubicadas en diferentes comunas, con el objetivo de atender puntos críticos relacionados con crecientes torrenciales y movimientos en masa.

Entre los sectores intervenidos se encuentran:

• Quebrada La Mansión (Máquina-Tebaida), en los sectores El Jardín y Las Granjas, comuna 3-Manrique.

• Quebrada La Minita, en límites de la comuna 5-Castilla.

• Quebrada La Presidenta, en la comuna 14-El Poblado.

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Declaración oficial sobre el avance del proyecto

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, señaló que este año avanzan obras para la recuperación y gestión integral de la cuenca de la quebrada La Presidenta, así como intervenciones en La Minita, en Castilla, y en otros puntos como La Cantera, en Doce de Octubre, y La Honda, en Aranjuez.

Ruiz agregó que en Manrique también se adelantan obras de recuperación, coberturas y canalizaciones en algunos puntos que han sido fuertemente afectados por las lluvias registradas durante el primer trimestre del año.

Actividades técnicas previas en campo

Según la información entregada, los equipos técnicos han ejecutado labores preliminares como el reconocimiento de las zonas de intervención, identificación de redes de servicios públicos, estudios de suelos, elaboración de actas de vecindad y definición de planes de manejo de tránsito.

También se han realizado inspecciones visuales y recorridos por cauces naturales y estructuras hidráulicas, con el fin de identificar condiciones actuales y priorizar las acciones necesarias para mitigar riesgos.

Con estas obras, Medellín busca fortalecer la gestión integral de sus quebradas y avanzar en medidas preventivas para enfrentar la temporada de lluvias en sectores donde históricamente se han presentado emergencias por crecientes o deslizamientos.