Resumen: Una granada fue lanzada contra un casino en La 70 de Medellín, dejando dos heridos. Las cámaras de seguridad permitieron capturar a un ciudadano venezolano vinculado al ataque, mientras las autoridades investigan los móviles del hecho.

Lanzaron una granada a un casino en La 70 y Fico Gutiérrez ya informó sobre un capturado

Una granada fue lanzada en la madrugada de este jueves 7 de mayo contra un casino ubicado en el cruce de la Circular 5 con la carrera 70, en la comuna de Laureles-Estadio, uno de los corredores comerciales y de rumba más activos de Medellín.

El artefacto explosivo detonó pasada la medianoche y dejó a dos personas con heridas: una adulta mayor de 73 años que se encontraba en el lugar como clienta y un uniformado de la Policía que prestaba servicio de vigilancia en ese punto de la ciudad. Ambos fueron atendidos en centros médicos y ya fueron dados de alta.

Según lo revelado por las autoridades a través del seguimiento de cámaras de seguridad, en el hecho participaron dos vehículos.

Desde un carro, uno de los implicados le entregó la granada al parrillero de una motocicleta, quien fue el que finalmente la arrojó contra la fachada del establecimiento.

La moto fue abandonada poco después en otro sector de la ciudad, pero las cámaras de seguridad permitieron rastrear el recorrido del carro, lo que derivó en la captura de su conductor en el centro de Medellín.

El detenido es un ciudadano venezolano que al momento del informe se encontraba en proceso de legalización de captura. El motociclista, por su parte, aún se encuentra prófugo y las autoridades continúan su búsqueda.

El alcalde Federico Gutiérrez se refirió al hecho durante una rueda de prensa y calificó el ataque como un acto de naturaleza terrorista.

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El mandatario destacó que la respuesta de la fuerza pública fue ágil y que el uso de las cámaras de videovigilancia fue determinante para dar con el primer capturado en tiempo récord.

Además, anunció que la ciudad se encuentra en proceso de duplicar su red de cámaras y sistemas de reconocimiento de placas vehiculares.

«De todas formas, no descartamos nada, se sigue investigando. Y tampoco descartamos que haya sido un ataque en contra de nuestros policías. Lo cierto es que ese tipo ya está capturado y el otro también va a caer», indicó el mandatario.

El alcalde Gutiérrez fue enfático en que este tipo de hechos no quedarán impunes y que quienes atenten contra la seguridad de los ciudadanos enfrentarán las consecuencias.

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