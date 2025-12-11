Siniestro vial paraliza el paso en zona del túnel de Copacabana en la vía Medellín–El Santuario

Menú Últimas noticias
    Accidente en la vía Medellín–El Santuario genera paso restringido en el túnel de Copacabana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Captura del video de redes sociales.
    Accidente en la vía Medellín–El Santuario genera paso restringido en el túnel de Copacabana. Autoridades atienden el siniestro y evalúan su gravedad.

    Un siniestro vial registrado en la tarde de este jueves 11 de diciembre generó paso restringido en la vía Medellín – El Santuario, específicamente a la altura de la Salida del Túnel (km 13, sentido Bogotá – Medellín), en jurisdicción de Copacabana.

    El incidente obligó a las autoridades viales a habilitar el tránsito de manera controlada mientras se evaluaba la magnitud del hecho.

    Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en el punto km 13+050, donde los organismos de emergencias confirmaron que se produjo un choque cuya dinámica aún está por establecerse.

    Por el momento, se desconoce el estado de salud de las personas involucradas.

    Unidades de la Policía de Carreteras, personal de la concesión Devimed y organismos de socorro se desplazaron al lugar para atender la emergencia.

