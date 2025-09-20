Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Más de 100 canchas y coliseos renovados! Medellín pisa fuerte con su plan deportivo

El plan de infraestructura deportiva de Medellín avanza a toda marcha y ya sobrepasó los 100 escenarios renovados, consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en la ciudad. Con el Plan 282-25, la alcaldía busca garantizar espacios modernos, seguros y accesibles para la práctica deportiva.

Hasta la fecha, se han intervenido 106 escenarios, con una inversión que asciende a los $38.000 millones. Las obras se han ejecutado en comunas como Popular, Manrique, Robledo, Doce de Octubre, Laureles y San Javier, así como en corregimientos como San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

Entre los espacios de mayor impacto figuran la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar, la zona de agility en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos y el Complejo Acuático César Zapata en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Estas renovaciones han permitido que Medellín sea sede de eventos de talla nacional e internacional, como el Panamericano de Natación y Patinaje.

El director del Inder, Eduardo Silva Meluk, aseguró que todos los escenarios contemplados ya cuentan con contratista y ejecución, y que en los próximos tres meses se harán nuevas entregas. Además, se avanza en el cambio de canchas sintéticas en barrios como Moravia, San Nicolás, Colseguros y la estación Miraflores.

La estrategia también busca promover la apropiación ciudadana a través de la campaña Un Escenario Llamado Medellín, que invita a cuidar estos espacios y garantizar su uso adecuado.

