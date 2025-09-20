Minuto30
  • ¡Inhumano! El ‘Arriero’ Herrera y Once Caldas, víctimas de la frialdad de América y el reglamento

    • ¡Inhumano! El ‘Arriero’ Herrera y Once Caldas, víctimas de la frialdad de América y el reglamento

    América de Cali se aprovechó de Once Caldas y lo venció en el Pascual Guerrero
    América de Cali vence a Once Caldas 2-1 aprovechando su desgaste tras Copa Sudamericana y sale del fondo de la tabla con goles clave. Foto: América de Cali
    • América de Cali aprovechó el reglamento a su favor y en el Pascual Guerrero, derrotó a Once Caldas 2-1.

    El conjunto escarlata, con la misma frialdad como aquella que se vio en las tribunas vacías, no le quiso aplazar el partido al blanco blanco.

    Como se recordará, apenas el miércoles, los dirigidos por Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera jugaron su compromiso de ida de la Copa Conmebol Sudamericana.

    Ni porque son los únicos representantes de Colombia en una competencia internacional, la mecha tuvo compasión.

    Con menos de 48 gorras desde el último juego, y con vuelo desde Ecuador incluido, al blanco blanco le tocó enfrentar el jeugo de la fecha 12.

    América vio en la situación del Once una oportunidad para tratar de salir del fondo de la tabla, en donde se encuentran por los malos resultados.

    Los dirigidos por David González, que llegaron al juego siendo últimos de la tabla, pasaron a la casilla 17 parcialmente luego de sumar tres puntos.

    ¡Inhumano! El ‘Arriero’ Herrera y Once Caldas, víctimas de la frialdad de América y el reglamento

    Sin embargo, la tarea para los diablos rojos no fue fácil. Luego de por lo menos 5 opciones de gol desperdiciadas, el que abrió el marcador fue el Once Caldas,

    De la anotación de los visitantes se encargó Jeffrey Arley Zapata luego de la asistencia de Luis Felipe Gómez al minuto 46. Con ese 1-0 se fueron al descanso.

    En la segunda parte América aprovechó la situación de sus rivales y por intermedio de Tilman Palacios convirtió el gol de la igualdad para el 1-1 al minuto 48.

    Luego, al 57, Cristian Barrios, que estaba negado con la red y ya había desperdiciado varias opciones, convirtió el 2-1 definitivo.

    Once Caldas, además de la lucha por meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana, trabaja por entrar al grupo de los 8 de la Liga BetPlay.

    Sin embargo, para el ‘arriero’ y sus dirigidos, claramente, la prioridad es la competencia internacional.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

