Resumen: La Alcaldía de Medellín invierte más de $19.650 millones para el mejoramiento integral de 29 parques en 13 comunas, buscando la recuperación del espacio público, el juego infantil y el fortalecimiento del tejido social.

¡Medellín se renueva! Arranca megaobra para transformar 29 parques y proteger a la niñez

La Alcaldía de Medellín, a través del proyecto estratégico Tejiendo Hogares, liderado por el Despacho de la Primera Dama, y en articulación con la Secretaría de Infraestructura Física, ha puesto en marcha un ambicioso plan para la intervención integral de 29 parques en la ciudad.

El proyecto combina el mejoramiento físico y la recuperación del espacio público con una estrategia social centrada en el juego, la convivencia y la seguridad.

Esta intervención abarca más de 57.870 metros cuadrados y representa una inversión significativa superior a los $19.650 millones de pesos (incluyendo la interventoría). El objetivo central es transformar estos espacios en escenarios seguros, alegres y llenos de vida, especialmente para las niñas, los niños y las familias de Medellín.

La Primera Dama, Margarita Gómez Marín, destacó el impacto social del proyecto: “Es una oportunidad para alejar a los niños de muchos riesgos a los cuales están expuestos. Queremos tener parques lindos, parques que la gente cuide, que sean de ellos y, especialmente, que sean espacios para nuestras niñas, niños y para las familias de Medellín”.

Los trabajos ya están en marcha en comunas como Castilla, Doce de Octubre y Robledo, y se espera que el proceso contractual, dividido en dos lotes, se ejecute en un plazo de cinco meses, con avances actuales que ya superan el 15%.

Juego y desarrollo integral

La estrategia física se complementa con el programa social “Juguemos en el Parque”, que, liderado junto al Inder Medellín, beneficia semanalmente a cerca de 1.200 niñas y niños en 40 parques de la ciudad.

Los nuevos diseños integran juegos innovadores, como elementos psicomotrices, acústicos, de memoria y circuitos combinados (obstáculos, equilibrio y escalada). Estos elementos no solo ofrecen diversión, sino que potencian el desarrollo motriz y cognitivo, favorecen la creatividad y fortalecen las habilidades socioemocionales de los menores.

En total, la intervención impactará 13 comunas y un corregimiento, contribuyendo directamente a la seguridad y la convivencia. La recuperación de estos espacios reitera el compromiso con el bienestar de la infancia y con la creación de entornos que favorezcan la vida familiar y el fortalecimiento del tejido social.

