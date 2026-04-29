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A rodar mejor: arreglan pistas de skate en varios barrios de Medellín

La intervención de escenarios de skate en Medellín hace parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva urbana y promover espacios adecuados para la práctica de disciplinas alternativas.

En total, fueron 11 los puntos de la ciudad que recibieron mejoras, con una inversión que superó los $1.500 millones de pesos entre obras y supervisión técnica.

De acuerdo con la alcaldía, las adecuaciones se realizaron en diferentes sectores estratégicos, incluyendo zonas como el sur, occidente y noroccidente de la ciudad, donde la práctica del skate ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años.

Entre los escenarios intervenidos se encuentran parques y unidades deportivas reconocidas por congregar a deportistas y comunidades juveniles.

Los trabajos incluyeron la renovación de superficies, ajustes en estructuras, mantenimiento de elementos metálicos y adecuación de rampas y módulos especializados. Además, se adelantaron acciones para optimizar sistemas de drenaje y reforzar condiciones de seguridad, con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios.

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En algunos puntos específicos, las intervenciones fueron más profundas, contemplando la construcción de nuevas estructuras en concreto y la rehabilitación total de áreas de práctica. Estas obras buscan responder a las necesidades técnicas de quienes utilizan estos espacios de manera frecuente.

Desde el ente encargado del deporte en la ciudad se destacó que estas mejoras se realizaron en articulación con la comunidad practicante, teniendo en cuenta recomendaciones de expertos para garantizar que los escenarios cumplan con estándares adecuados.

Con estas acciones, la ciudad busca consolidar los espacios de skate como escenarios seguros y funcionales, no solo para el deporte, sino también como puntos de encuentro que fomentan la recreación, la integración social y el aprovechamiento del tiempo libre.

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