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Resumen: Más allá de la incautación material, el verdadero impacto de este operativo se refleja en la afectación directa a la 'caja menor' del grupo subversivo.

¡Megagolpe al ELN en el Cesar! Ejército y Policía desmantelan mega laboratorio con tres toneladas de cocaína

Minuto30.com .- Las autoridades asestaron un durísimo golpe a las finanzas y estructuras del narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región Caribe. En las últimas horas, una operación conjunta logró ubicar y destruir un gigantesco centro de producción de narcóticos oculto en el departamento del Cesar, el cual tenía una capacidad para producir más de una tonelada de droga semanal.

Acá las impresionantes cifras de esta incautación que debilita significativamente las economías ilícitas de este grupo armado organizado.

Una operación de alta precisión

El exitoso operativo fue ejecutado de manera articulada por tropas de la Décima Brigada del Ejército Nacional (perteneciente a la Primera División) en coordinación directa con la Policía Nacional.

Tras labores de inteligencia militar, los uniformados lograron infiltrarse hasta la zona donde operaba este complejo cocalero, neutralizando su capacidad de producción y frenando la salida de toneladas de droga que presuntamente iban a ser enviadas hacia mercados internacionales.

El millonario inventario ilegal incautado

Al inspeccionar la infraestructura rústica del laboratorio, las autoridades se encontraron con un gigantesco acopio de narcóticos e insumos químicos. El inventario destruido en el lugar dejó las siguientes cifras:

Droga procesada: Cerca de 3.000 kilogramos (3 toneladas) de clorhidrato de cocaína pura.

Droga en proceso: Más de 5.300 galones de alcaloide en suspensión.

Insumos líquidos: 9.300 galones de precursores químicos para el procesamiento de la pasta base.

Insumos sólidos: 1.550 kilogramos de elementos químicos y materiales sólidos para cristalizar la droga.

Un hueco de miles de millones a las finanzas del ELN

Más allá de la incautación material, el verdadero impacto de este operativo se refleja en la afectación directa a la ‘caja menor’ del grupo subversivo.

Según los cálculos entregados por las autoridades, la destrucción de este complejo de producción de clorhidrato de cocaína y la incautación de las tres toneladas del estupefaciente representan un golpe a las finanzas del ELN avaluado en más de 23.100 millones de pesos. Este resultado debilita drásticamente su cadena de narcotráfico y su capacidad para financiar acciones terroristas en el norte del país.