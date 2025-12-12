Resumen: La ciudad realizó seis jornadas de entrega de paquetes alimentarios durante 2025, distribuyendo 158.632 kits que beneficiaron a 29.336 hogares en diferentes comunas y corregimientos de Medellín. La estrategia incluyó acompañamiento especial para cerca de 900 niñas y niños con desnutrición o riesgo nutricional, así como una entrega adicional de 4.500 paquetes para personas mayores de los Centros Vida en diciembre. Además, el sector privado aportó 360 mercados para familias vulnerables. Los beneficiarios resaltan que estas ayudas representan un alivio temporal ante las dificultades económicas que persisten en la ciudad.

¡Medellín refuerza su lucha contra el hambre! Más de 29.000 hogares recibieron paquetes alimentarios durante el año

La ciudad cerró el año con un aumento significativo en la distribución de paquetes alimentarios, una estrategia que buscó aliviar la inseguridad alimentaria en sectores vulnerables del Distrito. Según cifras oficiales, durante 2025 se entregaron 158.632 kits de comida, beneficiando a 29.336 hogares en diferentes comunas y corregimientos.

Además del componente general, la iniciativa incluyó un acompañamiento especial para cerca de 900 niñas y niños entre 0 y 5 años que presentan diagnóstico de desnutrición o riesgo nutricional. Este grupo recibió seguimiento priorizado con el fin de fortalecer su estado de salud y prevenir complicaciones asociadas a la falta de alimentación adecuada.

A lo largo del año se realizaron seis jornadas de distribución, y en diciembre se adelantó una entrega adicional dirigida exclusivamente a personas mayores de los Centros Vida Gerontológicos, quienes recibieron 4.500 paquetes alimentarios para mitigar dificultades durante la temporada de fin de año.

En paralelo, el sector privado también realizó aportes. La empresa Arturo Calle entregó 360 mercados a familias identificadas con alta vulnerabilidad económica, lo que permitió ampliar el alcance del apoyo en algunos barrios.

Entre los beneficiarios, la ayuda es vista como un alivio temporal en medio de las dificultades. “Estamos recibiendo dos paquetes que nos sirven mucho en estos tiempos. Uno trata de hacer lo posible con la platica que entra, pero alcanza es para lo básico. Estos mercados traen fríjoles, arroz, aceite y huevos; eso nos ayuda a sostenernos”, expresó Humberto Hoyos Betancur, uno de los adultos mayores que recibió el apoyo de diciembre.

Con estas acciones, Medellín avanza en su propósito de consolidar una estrategia integral que disminuya las brechas de acceso a la alimentación y proteja a las poblaciones más vulnerables. La Administración distrital reiteró que continuará fortaleciendo la atención durante 2026 para garantizar el derecho a una nutrición adecuada.