Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Reporte actualizado de lesionados por pólvora en Medellín al 12 de diciembre de 2025. Cifras por comuna, edad, género y tipo de lesión. Aumento de casos frente a 2024.

¡Los paisas no sueltan la pólvora! Amputaciones y quemaduras en menores marcan el reporte en Medellín

Aunque cada temporada decembrina se repite el llamado a la responsabilidad, las cifras revelan que la pólvora continúa siendo protagonista indeseada de la Navidad paisa.

Según el reporte oficial, Medellín suma 33 lesionados por pólvora en lo corrido del mes, 12 casos más que en 2024, lo que evidencia un aumento preocupante a pocos días de la Nochebuena.

El mapa de la ciudad muestra cómo algunas comunas concentran mayor incidencia: Buenos Aires (8 casos), Robledo (7 casos) y Villa Hermosa (2 casos) destacan entre los sectores más afectados.

Del total de lesionados, el 76% corresponde a hombres y el 58% recibió atención ambulatoria.

La pólvora sigue impactando principalmente a adultos, con 22 heridos mayores de 18 años, aunque también se reportaron cuatro niños de 0 a 5 años afectados.

Lea también: ¡Histórico! Simón Gómez gana el campeonato mundial Abierto de Sunfish

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, la mitad de los incidentes involucra personas que manipulaban pólvora directamente, mientras que el resto fueron observadores alcanzados por accidentes inesperados.

Las quemaduras de segundo grado representan el 60% de las lesiones, seguidas por quemaduras leves, contusiones y lesiones oculares. También se reportaron dos amputaciones, un dato que refleja la gravedad de algunos casos.

Las autoridades reiteran que la pólvora no solo es peligrosa, sino impredecible. Aunque la campaña de prevención continúa activa, los números confirman que diciembre sigue siendo una mezcla de celebración… y de riesgos que cada año dejan historias que nadie querría contar.

Más noticias de Medellín