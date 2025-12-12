Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Los paisas no sueltan la pólvora! Amputaciones y quemaduras en menores marcan el reporte en Medellín

    Medellín vuelve a prenderse. Más de 30 lesionados por pólvora y varias comunas con cifras preocupantes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los paisas no sueltan la pólvora! Amputaciones y quemaduras en menores marcan el reporte en Medellín
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Los paisas no sueltan la pólvora! Amputaciones y quemaduras en menores marcan el reporte en Medellín

    Resumen: Reporte actualizado de lesionados por pólvora en Medellín al 12 de diciembre de 2025. Cifras por comuna, edad, género y tipo de lesión. Aumento de casos frente a 2024.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Aunque cada temporada decembrina se repite el llamado a la responsabilidad, las cifras revelan que la pólvora continúa siendo protagonista indeseada de la Navidad paisa.

    Según el reporte oficial, Medellín suma 33 lesionados por pólvora en lo corrido del mes, 12 casos más que en 2024, lo que evidencia un aumento preocupante a pocos días de la Nochebuena.

    El mapa de la ciudad muestra cómo algunas comunas concentran mayor incidencia: Buenos Aires (8 casos), Robledo (7 casos) y Villa Hermosa (2 casos) destacan entre los sectores más afectados.

    Del total de lesionados, el 76% corresponde a hombres y el 58% recibió atención ambulatoria.

    La pólvora sigue impactando principalmente a adultos, con 22 heridos mayores de 18 años, aunque también se reportaron cuatro niños de 0 a 5 años afectados.

    Lea también: ¡Histórico! Simón Gómez gana el campeonato mundial Abierto de Sunfish

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Además, la mitad de los incidentes involucra personas que manipulaban pólvora directamente, mientras que el resto fueron observadores alcanzados por accidentes inesperados.

    Las quemaduras de segundo grado representan el 60% de las lesiones, seguidas por quemaduras leves, contusiones y lesiones oculares. También se reportaron dos amputaciones, un dato que refleja la gravedad de algunos casos.

    Las autoridades reiteran que la pólvora no solo es peligrosa, sino impredecible. Aunque la campaña de prevención continúa activa, los números confirman que diciembre sigue siendo una mezcla de celebración… y de riesgos que cada año dejan historias que nadie querría contar.

    ¡Los paisas no sueltan la pólvora! Amputaciones y quemaduras en menores marcan el reporte en Medellín

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.