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Resumen: Una alerta emitida por los operadores del C4 permitió a la Policía ubicar y capturar en el barrio Gaitán, en Barrios Unidos, a un hombre de 37 años que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado. El detenido también registraba anotaciones por hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y tentativa de hurto.

¡Lo delataron las cámaras! Capturan en Bogotá a hombre buscado por hurto y con amplio prontuario judicial

Un hombre de 37 años, requerido por la justicia por el delito de hurto agravado, fue capturado por la Policía en la localidad de Barrios Unidos tras ser identificado mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), administrado por la Secretaría Distrital de Seguridad.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Gaitán, donde operadores del C4 alertaron a las patrullas sobre la presencia de varias personas sospechosas en un parque del sector. Los uniformados acudieron al lugar y realizaron labores de registro e identificación.

Del seguimiento en cámaras a la captura

Al verificar los antecedentes de los presentes, las autoridades establecieron que uno de ellos tenía una orden judicial vigente por hurto agravado, por lo que fue capturado de inmediato.

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Además, el detenido registra anotaciones por hurto agravado y calificado, tráfico de estupefacientes y tentativa de hurto, según la información entregada por las autoridades.

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La articulación entre el sistema de monitoreo y la reacción policial permitió concretar la captura sin que se presentaran alteraciones del orden público en la zona.

Quedó a disposición de la justicia

Tras su detención, el hombre fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) para adelantar el proceso de plena identificación y quedar a disposición de la autoridad competente.

Ahora deberá responder ante la justicia por el delito que motivó la orden de captura en su contra.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar, a través de la Línea 123, cualquier hecho delictivo o situación sospechosa que requiera la intervención de las autoridades.