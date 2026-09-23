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Resumen: La Alcaldía de Medellín ha fortalecido durante 2026 las acciones para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Más de 11.000 menores han participado en jornadas de sensibilización, mientras que estudiantes, familias, instituciones educativas y trabajadores del sector turístico reciben herramientas para identificar riesgos como la captación con fines sexuales, la sextorsión y la trata de personas.

Medellín refuerza la protección de menores ante los riesgos de explotación sexual

Durante 2026, la Alcaldía de Medellín ha desarrollado diferentes acciones para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con actividades dirigidas a menores de edad, familias, instituciones educativas y sectores relacionados con el turismo.

En lo corrido del año, 11.763 niñas, niños y adolescentes de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín han participado en espacios de sensibilización y formación orientados a que conozcan sus derechos, puedan identificar situaciones de riesgo y fortalezcan los entornos protectores.

Las jornadas también contemplan el acompañamiento a las familias, el acercamiento de la oferta institucional y la activación de las rutas de atención cuando se identifica la necesidad de hacerlo. De esta manera, las acciones buscan involucrar a diferentes actores en la protección de los menores de edad.

Prevención también en colegios y entornos digitales

El trabajo de prevención también se ha extendido a las instituciones educativas y a los espacios digitales que hacen parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.

Desde 2025, más de 20.000 estudiantes han recibido herramientas para reconocer situaciones de riesgo relacionadas con la captación con fines sexuales, la sextorsión y la trata de personas a través de internet.

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La formación busca que los estudiantes puedan identificar este tipo de riesgos en los entornos digitales y reconocer situaciones que pueden poner en peligro su integridad.

El sector turístico también hace parte de las acciones

La estrategia de prevención también contempla a las personas y empresas vinculadas con el sector turístico, teniendo en cuenta los contextos relacionados con viajes y turismo.

En este ámbito, 4.473 personas y 1.648 empresas han sido sensibilizadas sobre la prevención de la explotación sexual y la trata de personas.

Con estas acciones, la Alcaldía de Medellín mantiene intervenciones dirigidas a distintos sectores y espacios de la ciudad, desde las comunidades y las familias hasta los colegios, los entornos digitales y el sector turístico, con el propósito de fortalecer la prevención y la protección de niñas, niños y adolescentes.