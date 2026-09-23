Medellín refuerza la protección de menores ante los riesgos de explotación sexual

Resumen: La Alcaldía de Medellín ha fortalecido durante 2026 las acciones para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Más de 11.000 menores han participado en jornadas de sensibilización, mientras que estudiantes, familias, instituciones educativas y trabajadores del sector turístico reciben herramientas para identificar riesgos como la captación con fines sexuales, la sextorsión y la trata de personas.
Durante 2026, la Alcaldía de Medellín ha desarrollado diferentes acciones para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con actividades dirigidas a menores de edad, familias, instituciones educativas y sectores relacionados con el turismo.
En lo corrido del año, 11.763 niñas, niños y adolescentes de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín han participado en espacios de sensibilización y formación orientados a que conozcan sus derechos, puedan identificar situaciones de riesgo y fortalezcan los entornos protectores.
Las jornadas también contemplan el acompañamiento a las familias, el acercamiento de la oferta institucional y la activación de las rutas de atención cuando se identifica la necesidad de hacerlo. De esta manera, las acciones buscan involucrar a diferentes actores en la protección de los menores de edad.
Prevención también en colegios y entornos digitales
El trabajo de prevención también se ha extendido a las instituciones educativas y a los espacios digitales que hacen parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
Desde 2025, más de 20.000 estudiantes han recibido herramientas para reconocer situaciones de riesgo relacionadas con la captación con fines sexuales, la sextorsión y la trata de personas a través de internet.
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La formación busca que los estudiantes puedan identificar este tipo de riesgos en los entornos digitales y reconocer situaciones que pueden poner en peligro su integridad.
El sector turístico también hace parte de las acciones
La estrategia de prevención también contempla a las personas y empresas vinculadas con el sector turístico, teniendo en cuenta los contextos relacionados con viajes y turismo.
En este ámbito, 4.473 personas y 1.648 empresas han sido sensibilizadas sobre la prevención de la explotación sexual y la trata de personas.
Con estas acciones, la Alcaldía de Medellín mantiene intervenciones dirigidas a distintos sectores y espacios de la ciudad, desde las comunidades y las familias hasta los colegios, los entornos digitales y el sector turístico, con el propósito de fortalecer la prevención y la protección de niñas, niños y adolescentes.
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