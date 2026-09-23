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Resumen: La Policía capturó en Medellín a Duván Andrés Chica Sánchez, alias ‘Gomelo’, señalado como cabecilla de narcotráfico de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’, del Ejército Gaitanista de Colombia. El hombre, con 11 años de trayectoria criminal según las autoridades, es investigado por su presunta participación en cuatro homicidios ocurridos en 2022 y tenía tres órdenes de captura vigentes. Durante el operativo le fue incautado un celular que será sometido a análisis forense.

¡Cayó ‘Gomelo’! Capturan en Medellín a señalado cabecilla de narcotráfico del Clan del Golfo

La Policía Nacional capturó en Medellín a Duván Chica, alias ‘Gomelo’, señalado como principal cabecilla de narcotráfico de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’, perteneciente al Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia.

La captura se realizó mediante orden judicial en una zona de invasión y de difícil acceso de la capital antioqueña, durante un operativo adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Contra Chica figuraban tres órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y concierto para delinquir agravado.

Una trayectoria criminal de 11 años

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Gomelo’ llevaba 11 años vinculado a actividades criminales al servicio del Clan del Golfo, principalmente en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

Su accionar se habría concentrado en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá, donde, según la investigación, cumplía funciones relacionadas con el procesamiento y comercialización de clorhidrato de cocaína, además del cobro de extorsiones a comerciantes y productores.

Las autoridades también lo señalan de estar relacionado con cuatro homicidios en la modalidad de sicariato perpetrados en 2022.

Según las labores de policía judicial adelantadas por el Grupo Investigativo contra Estructuras de Delincuencia Organizada de la DIJIN, estos hechos estarían relacionados con confrontaciones armadas contra el ELN por el control territorial y de las rentas ilícitas en la zona.

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Se habría trasladado a Medellín

Las labores de inteligencia e investigación permitieron establecer, según la Policía, que Chica se había desplazado hasta Medellín con el propósito de refugiarse en sectores periféricos de la ciudad.

Además, las autoridades indican que buscaba gestionar alianzas delictivas con otras organizaciones criminales locales para fortalecer el componente financiero y logístico de la estructura armada.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados incautaron un equipo de telefonía celular, que quedó a disposición de las autoridades judiciales para el correspondiente análisis técnico-forense.

Quedó a disposición de la justicia

Alias ‘Gomelo’ y el elemento incautado fueron presentados ante un juez de la República en audiencia de control de garantías. El funcionario judicial declaró legal la captura.

Ahora se espera que, durante las audiencias concentradas, la Fiscalía General de la Nación formule la imputación de cargos y solicite una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Con esta captura, la Policía Nacional señaló que busca afectar la cadena de valor criminal relacionada con el narcotráfico y la capacidad sicarial que atribuye al Ejército Gaitanista de Colombia en Antioquia.