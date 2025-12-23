Resumen: Una balacera por el cobro de una deuda dejó un hombre muerto y dos personas heridas por bala perdida en el barrio Ciudad Córdoba, oriente de Cali.

Un cobro de una deuda terminó en balacera: un muerto y dos heridos en Cali

El episodio se presentó en un sector residencial del barrio Ciudad Córdoba, en Cali, donde una discusión por presuntamente el cobro de una deuda derivó en un ataque armado que dejó una persona muerta y dos más gravemente heridas.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el enfrentamiento se originó cuando varios hombres se encontraron en vía pública para reclamar el pago de una suma de dinero.

En medio del altercado, la situación se salió de control y uno de los involucrados sacó un arma de fuego, desatando una ráfaga de disparos que generó pánico entre los habitantes del sector.

Durante la balacera, el hombre que habría sido el objetivo del cobro fue impactado en repetidas ocasiones y murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, el hecho no se limitó a los participantes del conflicto: una mujer y un hombre que transitaban por la zona fueron alcanzados por balas perdidas y resultaron con lesiones de consideración, por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Las autoridades confirmaron que las personas heridas no tendrían ninguna relación con la disputa inicial y se encontraban pasando por el lugar en el momento del ataque. Vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar varias detonaciones, lo que permitió la rápida llegada de patrullas y unidades de emergencia.

Actualmente, la Policía Metropolitana de Cali adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad del sector y recogen testimonios de testigos con el fin de identificar y ubicar a los responsables del ataque armado.

