Medellín refuerza controles a extranjeros: piden veto para ciudadano estadounidense

Resumen: Alcaldía de Medellín envió un informe a Migración Colombia y a EE. UU. tras retener a un gringo con una joven de 19 años. Buscan vetar su ingreso al país.

Un fuerte pronunciamiento de rechazo emitió la Alcaldía de Medellín tras un operativo de control realizado por las autoridades en un establecimiento de la ciudad.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, confirmó que la Policía de Infancia y Adolescencia interceptó a un ciudadano de origen norteamericano que se encontraba en compañía de una mujer, luego de recibir una alerta ciudadana a través de la línea de emergencias 123 que advertía sobre la presunta presencia de una menor de edad en el sitio.

Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados procedieron a realizar la debida identificación de los involucrados.

Tras las respectivas verificaciones de dactiloscopia y documentos de identidad, se corroboró que la mujer tiene 19 años de edad. A pesar de comprobarse que es una ciudadana mayor de edad y que la conducta del extranjero no tipificaba un delito flagrante, la alcaldía solicitó de forma inmediata el informe del caso a la Policía Metropolitana para proceder de manera drástica frente al comportamiento del turista.

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Villa Mejía enfatizó que la ciudad no tolerará este tipo de conductas por parte de los visitantes extranjeros. Por tal motivo, la Alcaldía remitió el informe oficial a Migración Colombia con el fin de solicitar el veto migratorio de este sujeto y evitar que retorne a la capital antioqueña.

Adicionalmente, el funcionario precisó que el documento con el reporte técnico y de antecedentes fue enviado directamente al gobierno de los Estados Unidos para que las agencias federales de ese país procedan a requerir e inspeccionar al pasajero una vez descienda de su vuelo de retorno.

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Este reporte se suma a la estrategia de la ciudad que, mediante el sistema de alertas transnacionales Angel Watch y el apoyo de agencias como el FBI y el HSI, busca frenar delitos como la explotación sexual.

La rigurosidad de estos controles conjuntos arroja un récord histórico de 80 extranjeros inadmitidos en el Aeropuerto José María Córdova en lo corrido del año 2026, donde más del 70% de los rechazados son estadounidenses, consolidando la efectividad de cada informe.

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