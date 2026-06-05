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Resumen: Organismos de socorro mantienen la búsqueda de una mujer desaparecida en Yarumal tras caer al río Nechí. Las lluvias y las condiciones del terreno dificultan el operativo.

Más de 36 horas de búsqueda tras la desaparición de una mujer que cayó al río Nechí en Yarumal

Los organismos de socorro continúan la intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Yarumal luego de que cayera a las aguas del río Nechí en zona rural de este municipio del norte de Antioquia.

El operativo ya supera las 36 horas y enfrenta múltiples dificultades por las condiciones climáticas y geográficas del sector.

La persona buscada fue identificada como Sandra Yanet, de 49 años. De acuerdo con información recopilada por las autoridades, al parecer, la mujer habría sostenido una discusión con su pareja sentimental minutos antes de que ocurriera el hecho.

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Las cámaras de seguridad ubicadas en el sector captaron el momento en que Sandra Yanet cayó desde el puente Mallarino hacia el río Nechí. Tras recibir la alerta, la Alcaldía de Yarumal, el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de emergencia activaron un operativo para intentar localizarla.

Según explicó el secretario de Gestión del Riesgo de Yarumal, Juan David Uñates, las labores han sido complejas debido a las características del terreno.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el sector conocido como Puente Piedras, donde el río atraviesa formaciones rocosas y cavernas naturales que dificultan el acceso incluso para equipos especializados.

Además, las fuertes lluvias registradas en los últimos días han aumentado el caudal del río Nechí, complicando aún más los recorridos de búsqueda realizados por los rescatistas.

Las autoridades informaron que los operativos continuarán mientras se evalúa la posibilidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas y apoyo especializado para ampliar la cobertura de rastreo.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para reportar cualquier información que pueda contribuir a establecer el paradero de la mujer desaparecida en Yarumal.

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