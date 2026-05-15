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Resumen: Un juez condenó a 17 años y 6 meses de prisión a un hombre que participó en un ataque con arma cortopunzante contra un hincha en Bosa, en un hecho relacionado con intolerancia entre barras futboleras ocurrido en octubre de 2024. La víctima fue agredida en vía pública frente a su vivienda, pero logró sobrevivir gracias a la atención médica oportuna. El condenado deberá cumplir la pena en centro carcelario, sin beneficios de prisión domiciliaria ni suspensión de la condena.

¡Casi lo mata por una camiseta! Condenan al barrista que intentó asesinar a un hincha en Bosa

Un juez de conocimiento en Bogotá condenó a 17 años y 6 meses de prisión a un hombre señalado de participar en un ataque con arma cortopunzante contra un hincha de fútbol en la localidad de Bosa, en hechos relacionados con intolerancia entre barras futboleras.

La decisión judicial se produjo tras la valoración del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, que permitió establecer la responsabilidad de Cristian Camilo Lasso García en el hecho ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el sur de la capital.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con la investigación, el ataque se registró en vía pública, en inmediaciones del barrio Chico Sur, cuando la víctima se encontraba frente a su vivienda usando una camiseta de un equipo de fútbol.

En ese momento, habría sido abordada por un grupo de personas que portaban armas blancas y objetos contundentes. Según el proceso judicial, la agresión se habría originado por disputas entre denominadas barras futboleras.

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Durante el ataque, el hoy condenado habría utilizado un arma cortopunzante contra la víctima en medio del intento de huida.

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Consecuencias del ataque y decisión judicial

Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima logró sobrevivir gracias a la reacción oportuna de sus familiares y a la atención médica recibida a tiempo.

El juez determinó imponer una pena de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Además, se ordenó la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la condena.

La autoridad judicial también negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que se ordenó el traslado inmediato del condenado a un centro penitenciario.

La decisión corresponde a primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.