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Resumen: Medellín recuperó 34.984 toneladas de residuos reciclables durante los primeros cinco meses de 2026, materiales que fueron reincorporados a procesos productivos y no llegaron al relleno sanitario. El resultado se logró gracias al trabajo conjunto entre ciudadanos, recicladores de oficio y el Distrito, en medio de las estrategias para fortalecer el aprovechamiento de residuos y la economía circular.

Medellín reduce su huella ambiental: cerca de 35.000 toneladas de residuos fueron aprovechadas

Durante los primeros cinco meses de 2026, Medellín logró recuperar 34.984 toneladas de materiales reciclables que no llegaron al relleno sanitario y que fueron reincorporados a procesos productivos como materia prima. Este resultado representa un incremento de 1.468 toneladas frente al mismo periodo del año anterior y refleja el avance de las estrategias de aprovechamiento de residuos en la ciudad.

El proceso ha sido impulsado por la separación adecuada de materiales en hogares, comercios e industrias, además del trabajo desarrollado por las organizaciones de recicladores de oficio y las acciones adelantadas por el Distrito para fortalecer la gestión de residuos aprovechables.

De acuerdo con las autoridades locales, el aprovechamiento de estos materiales permite disminuir la cantidad de residuos que llegan a disposición final, contribuye a extender la vida útil del relleno sanitario y reduce la necesidad de extraer nuevos recursos naturales para la fabricación de productos.

Medellín avanza en la meta de aprovechamiento para 2026

Los resultados hacen parte del objetivo establecido para este año, que busca alcanzar la recuperación de 55.146 toneladas de residuos reciclables. En el marco del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024–2027, la ciudad tiene como meta aprovechar 211.360 toneladas en la zona urbana durante el cuatrienio.

Según el balance entregado, la capital antioqueña se mantiene entre las ciudades del país con mayor cantidad de toneladas efectivamente aprovechadas durante 2026.

Además, de acuerdo con el informe Circular Economy and Waste Management Market in Latin America de Frost & Sullivan, Colombia registra una de las tasas más altas de reciclaje y reutilización de la región. El país cuenta con una tasa del 17 %, solo superada por Argentina, con 22 %, y por encima de naciones como México, Chile, Brasil y Perú.

Organizaciones de recicladores aportaron una cuarta parte del material recuperado

Dentro del proceso de aprovechamiento en Medellín, las organizaciones de recicladores de oficio han tenido un papel fundamental. Entre enero y mayo de 2026, tres entidades concentraron el mayor volumen de material recuperado.

La Corporación Nacional Ecoresiduos reportó 3.070,65 toneladas aprovechadas; la Asociación para el Fomento del Reciclaje Soy Reciclo alcanzó 2.983,77 toneladas; y la Asociación Recircular registró 2.890,55 toneladas.

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En conjunto, estas tres organizaciones aportaron el 25,6 % del total de residuos aprovechados durante ese periodo.

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Desde la administración distrital destacaron que la correcta separación de los residuos en los hogares permite facilitar el proceso de recuperación. Para ello, resaltaron la importancia de entregar los materiales aprovechables limpios, secos y separados, de manera que puedan reincorporarse a nuevos ciclos de producción.

Estrategias para fortalecer la separación de residuos

Entre las iniciativas implementadas para mejorar el aprovechamiento se encuentra la estrategia “Tú separas, yo reciclo”, que durante los primeros cinco meses del año realizó actividades de sensibilización con 7.788 hogares sobre la separación adecuada de residuos desde la fuente.

Esta estrategia llegó a sectores como las comunas Doce de Octubre, Robledo y Guayabal, además de los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado.

Otro de los apoyos para fortalecer la labor de las organizaciones recicladoras fueron los recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos de la vigencia 2024, entregados en 2025 por un valor de $4.103 millones.

Estos recursos permitieron mejorar capacidades técnicas y operativas mediante la adquisición de equipos y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio.

Más de 3.000 recicladores participan en la labor de aprovechamiento

El Distrito destacó el trabajo diario de los recicladores de oficio, quienes recorren barrios y corregimientos de Medellín para realizar la recolección y recuperación de materiales aprovechables.

Según la información entregada por la administración, esta actividad beneficia a más de 3.000 recicladores de oficio que participan en el proceso de mantener la ciudad limpia y aportar al modelo de economía circular.

Con los resultados alcanzados durante los primeros meses del año, Medellín continúa avanzando en el cumplimiento de sus metas de aprovechamiento de residuos, con la participación conjunta de ciudadanos, organizaciones recicladoras y entidades distritales.