Resumen: La Administración Distrital de Medellín, en colaboración con varias de sus dependencias y con la participación ciudadana, ha logrado transformar 32 parques, convirtiéndolos en espacios más seguros y educativos. La estrategia ha beneficiado a 866 niñas y niños con jornadas recreativas y pedagógicas, fomentando la convivencia familiar y el sentido de pertenencia por el espacio público.

¡Medellín recupera sus parques! Ciudadanía y Alcaldía unen fuerzas para transformar 32 espacios en lugares seguros y educativos

Medellín avanza en la recuperación y el uso social de sus espacios públicos a través de la estrategia ‘Juguemos en el Parque’, una iniciativa del programa Tejiendo Hogares que busca que niños, adolescentes y familias encuentren en los parques lugares seguros, limpios y educativos.

Hasta la fecha, 32 parques han sido intervenidos, beneficiando a 866 niñas y niños con actividades recreativas y pedagógicas que promueven el buen uso del tiempo libre y el sentido de pertenencia por el entorno.

La propuesta articula el trabajo de varias dependencias distritales y de la comunidad. La Secretaría de Medio Ambiente, mediante el Comité de Aseo y Ornato, se encarga de las labores de limpieza, jardinería, pintura y embellecimiento. La Secretaría de Infraestructura mejora el mobiliario urbano, los accesos, las zonas verdes y la iluminación, mientras que la Secretaría de Seguridad y Convivencia refuerza la presencia preventiva con patrullajes.

La Secretaría de Inclusión Social y Familia aporta acompañamiento psicosocial para fortalecer vínculos afectivos, la Secretaría de Cultura dinamiza los parques con expresiones artísticas y pedagógicas, y el Inder Medellín diseña la programación recreativa para cada jornada.

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, anunció que este año se iniciará la transformación social de 11 parques más, y que se garantizará el mantenimiento de los mismos de forma trimestral.

El objetivo de esta iniciativa es que las familias y los niños disfruten plenamente de los espacios de la ciudad y, al mismo tiempo, fortalezcan su sentido de pertenencia hacia el espacio público.