¡Impulsando la cultura! Museos de Medellín recibirán $622 millones en apoyo a programas de formación de públicos

Resumen: La Alcaldía de Medellín destinó $622 millones para apoyar a diez museos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer sus programas de formación de públicos. Los recursos se distribuirán entre entidades como el Museo de Arte Moderno, el Jardín Botánico, y el Museo Casa de la Memoria, con el fin de impulsar la creación de nuevas actividades culturales y garantizar el disfrute de los habitantes de Medellín. Además, se asignaron $150 millones al Parque Explora para fortalecer la articulación de todo el sector museal.