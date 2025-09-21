¡Impulsando la cultura! Museos de Medellín recibirán $622 millones en apoyo a programas de formación de públicos

Resumen: La Alcaldía de Medellín destinó $622 millones para apoyar a diez museos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer sus programas de formación de públicos. Los recursos se distribuirán entre entidades como el Museo de Arte Moderno, el Jardín Botánico, y el Museo Casa de la Memoria, con el fin de impulsar la creación de nuevas actividades culturales y garantizar el disfrute de los habitantes de Medellín. Además, se asignaron $150 millones al Parque Explora para fortalecer la articulación de todo el sector museal.
La Administración Distrital de Medellín asignó $622 millones para financiar proyectos orientados a la formación de públicos en museos de la ciudad, en el marco de la primera invitación pública dirigida al sector. La convocatoria, organizada por la Mesa de Museos de Medellín, busca fortalecer la oferta cultural y educativa de estas instituciones.
Entre los beneficiados se encuentran el Museo Arví: naturaleza y memoria, el Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, el Parque de la Conservación, el Museo Aburrá, el Museo Casa de la Memoria, el Museo Víztaz, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo Pedro Nel Gómez, la Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y el Museo de Ciencias Naturales de La Salle.
Adicionalmente, se destinaron $150 millones para fortalecer la articulación entre las instituciones del sector, recursos que serán ejecutados por el Parque Explora.
La información sobre las actividades financiadas y la programación cultural estará disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Medellín.