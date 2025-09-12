Resumen: En Medellín, el sector de La Iguaná, en la comuna 7-Robledo, ha sido transformado de un punto crítico de residuos a un corredor natural, gracias a jornadas de sensibilización, limpieza, siembra de plantas y el compromiso de la comunidad, en un proceso acompañado por varias secretarías y Emvarias para fomentar la conciencia ambiental y el cuidado de los espacios públicos.

Medellín recupera sus espacios verdes: La Iguaná deja de ser un punto crítico de residuos gracias a acciones comunitarias

En un notable esfuerzo por recuperar sus espacios verdes, Medellín ha logrado una transformación ejemplar en el sector de La Iguaná, en la comuna 7-Robledo. Lo que antes era un punto crítico de basuras se ha convertido en un vibrante corredor natural y un símbolo de compromiso ciudadano.

Durante varios meses, el sector estuvo afectado por la mala disposición de residuos. La intervención comenzó con jornadas de sensibilización y apropiación comunitaria, que incluyeron charlas pedagógicas, limpieza de la zona verde y siembra de plantas en llantas reutilizadas.

La subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García Gil, destacó la importancia del compromiso ciudadano para que el cambio se mantenga. “No es suficiente intervenir una vez; la verdadera meta es que el cambio perdure en el tiempo gracias al compromiso de la comunidad”, afirmó.

Esta estrategia, implementada en otros 20 puntos de la ciudad —como Niquitao, el parque Montecarlo y San Benito— sigue un plan integral: primero se identifica el lugar, luego se interviene y, finalmente, se realiza un seguimiento de tres meses para asegurar que la comunidad se apropie del espacio y evite que vuelva a convertirse en un foco de residuos.

En el proceso participan las secretarías de Gestión y Control Territorial, Medio Ambiente, Seguridad y Convivencia, junto con Emvarias, que brinda orientación sobre el manejo adecuado de residuos voluminosos y de construcción.

Con estas acciones, Medellín busca no solo recuperar espacios, sino también fomentar la conciencia ambiental y fortalecer el orgullo por una ciudad más limpia y sostenible.