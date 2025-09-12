Resumen: Para el segundo semestre de 2025, las universidades distritales de Medellín reportaron 43.801 estudiantes matriculados: 28.107 en el ITM, 9.931 en el Pascual Bravo y 5.763 en el Colegio Mayor de Antioquia. Muchos acceden al programa Matrícula Cero de Sapiencia, que proyecta entregar 58.000 beneficios este año con una inversión superior a $45.000 millones.

¡Medellín le apuesta a la educación! Más de 43.800 estudiantes se matricularon en las instituciones públicas del Distrito

En Medellín, el acceso a la educación superior pública continúa en aumento. Para el segundo semestre de 2025, un total de 43.801 estudiantes se matricularon en las instituciones universitarias adscritas al Distrito: el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Institución Universitaria Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia (Colmayor).

Una parte de estos estudiantes reciben apoyo en matrícula y sostenimiento a través del programa Matrícula Cero de Sapiencia, que proyecta otorgar 58.000 beneficios durante 2025, con una inversión que supera los $45.000 millones, según cifras de la entidad.

El ITM concentra la mayoría de las matrículas, con 28.107 estudiantes. De ellos, el 56 % son hombres y el 44 % mujeres, con fuerte presencia en las comunas Robledo, Manrique y Buenos Aires. Además, el 51 % pertenece al estrato 2. Entre los programas con más demanda se encuentran Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Gestión Administrativa y Contaduría Pública.

La Institución Universitaria Pascual Bravo reportó 9.931 estudiantes matriculados, de los cuales más de 2.000 ingresaron por primera vez. La mayoría proviene de los estratos 1, 2 y 3, y los programas con mayor número de inscritos son Tecnología en Desarrollo de Software, Ingeniería de Software e Ingeniería Administrativa.

El Colegio Mayor de Antioquia alcanzó 5.763 matriculados, superando los 5.568 del primer semestre del año. Sus estudiantes provienen principalmente de las comunas Robledo, San Javier, Doce de Octubre y Manrique, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3. Las carreras más solicitadas son Bacteriología y Laboratorio Clínico, Arquitectura, Profesional en Gastronomía Culinaria y Construcciones Civiles.

De cara al primer semestre de 2026, las inscripciones ya están abiertas en el Pascual Bravo (desde el 1 de septiembre) y en el Colmayor (desde el 8 de septiembre). El ITM anunciará próximamente sus fechas de admisión.