Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó un fuerte pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, tras las recientes protestas convocadas por el Gobierno nacional. El mandatario local calificó a Petro como un "generador de violencia" y cuestionó la naturaleza de las movilizaciones.

“Medellín rechaza a Petro, no nos representa”: Fico cuestiona las marchas convocadas por el Gobierno

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un firme pronunciamiento a través de su cuenta oficial en X contra el presidente Gustavo Petro. El mandatario local cuestionó la movilización de sectores afines al Gobierno nacional en jornadas de protesta que, según denunció, han derivado en actos de violencia y desorden público.

En su mensaje, Gutiérrez puso en duda la coherencia del presidente Petro al convocar marchas contra Estados Unidos, comparando estas acciones con métodos utilizados en regímenes autoritarios. “Nunca vi a Petro ni a sus primeras líneas violentas convocar a marchas en contra de la dictadura de Maduro, ni reclamar por la violación de derechos humanos en Venezuela”, señaló el alcalde.

Gutiérrez criticó específicamente la quema de banderas estadounidenses y de imágenes del presidente Donald Trump durante las movilizaciones en distintas ciudades de Colombia. Según Fico, estos actos emulan conductas de países como Irán y otros “que realmente violan derechos humanos”, calificándolos como una afrenta a la institucionalidad y un patrón de violencia simbólica.

Esto le podría interesar: Violento atraco a adulto mayor terminó en disparos a plena luz del día en Bogotá

Nunca ví a Petro ni a sus primeras líneas violentas, convocar a marchas en contra de la Dictadura de Maduro, ni los ví nunca reclamando por la violación de Derechos Humanos en Venezuela .

Ahora veo a Petro convocando a sus primeras líneas a movilizarse en las ciudades de… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 7, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El alcalde fue enfático al responsabilizar directamente al presidente de fomentar la confrontación en el país: “Petro es un generador de violencia. Petro no nos representa. Petro no actúa como presidente, sigue actuando como guerrillero”, afirmó en su publicación.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que desde Medellín se rechaza tanto la actuación del Gobierno nacional como las marchas que han generado disturbios. “Como alcalde de Medellín y opositor a Petro, rechazo estos actos violentos”, concluyó.

Este pronunciamiento se produce en el marco de la jornada nacional de movilizaciones convocada por el Gobierno en “defensa de la soberanía”, tras los recientes roces diplomáticos con Estados Unidos. Hasta el momento, la Presidencia no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Gutiérrez.