Bomberos retiran panal de abejas encontrado dentro de un taxi en Medellín

Un hecho poco común sorprendió a los ciudadanos al mediodía de este miércoles 7 de enero, en donde un taxi que circulaba por la zona industrial del sector Barrio Triste tuvo que detener su operación por un panal de abejas dentro del vehículo.

La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar, por lo que dieron aviso inmediato a los organismos de emergencia. Minutos después, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín llegaron al sitio para atender el caso.

Siguiendo los protocolos de seguridad y utilizando equipos especializados, los socorristas realizaron la extracción controlada del panal, evitando alteraciones que pudieran provocar ataques de abejas.

La intervención se desarrolló sin contratiempos y no se reportaron personas lesionadas, ni afectaciones al conductor o a terceros.

Una vez retiradas, las abejas fueron trasladadas de manera segura, con el objetivo de proteger tanto a la comunidad como a los propios insectos, que cumplen un papel fundamental en el ecosistema.

Gracias a la rápida reacción de los bomberos, el incidente no pasó a mayores y el taxi pudo retomar su operación tras la inspección correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, ante situaciones similares, no intente manipular panales o enjambres y dé aviso inmediato a los organismos de socorro.

