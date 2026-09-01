Resumen: Con la aprobación del Fondo de Bienestar Animal, la Administración Municipal, bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zuluaga, reafirma su compromiso con la protección de los animales

Sonsón da un paso histórico por el bienestar animal con la aprobación de un nuevo fondo

Sonsón avanza en la protección y el cuidado de los animales con la aprobación del Fondo de Bienestar Animal, una iniciativa que permitirá fortalecer las acciones de atención, protección y promoción del bienestar de los animales en el municipio.

La creación de este fondo fue liderada por la primera dama de Sonsón, Manuela Loaiza, y el concejal Felipe Ocampo, quienes impulsaron esta iniciativa como una herramienta para generar mayores capacidades institucionales y promover acciones concretas en favor de los animales del territorio.

El Fondo de Bienestar Animal se convierte así en una herramienta para respaldar y fortalecer las acciones que se desarrollen en materia de protección, atención y cuidado animal, articulando esfuerzos entre la Administración Municipal, el Concejo Municipal y la comunidad.

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Para la primera dama Manuela Loaiza, esta aprobación representa un avance significativo en un propósito que ha venido promoviendo desde su gestión, buscando que el bienestar de los animales deje de ser únicamente una preocupación ciudadana y se convierta en una prioridad respaldada por acciones y herramientas institucionales.

Por su parte, el concejal Felipe Ocampo resaltó la importancia de haber logrado avanzar en la aprobación de esta iniciativa, que permitirá seguir construyendo políticas y acciones orientadas a la protección animal en Sonsón.

Con la aprobación del Fondo de Bienestar Animal, la Administración Municipal, bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zuluaga, reafirma su compromiso con la protección de los animales y con la construcción de un Sonsón donde el bienestar animal se traduzca en acciones concretas y sostenibles.