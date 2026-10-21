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Resumen: Más de 470 mil personas y 2.500 entidades participaron en el simulacro de emergencias en Medellín para evaluar la preparación ante posibles sismos.

¡Medellín puso a prueba su respuesta ante emergencias! 470 mil personas participaron en el Simulacro Nacional

Más de 470 mil personas y 2.500 entidades se sumaron al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Medellín, una jornada con la que el Distrito evaluó sus capacidades para enfrentar situaciones de riesgo, especialmente ante la posibilidad de un sismo. El ejercicio se realizó este miércoles 21 de octubre, a las 10:00 a.m.

La jornada fue liderada por la Alcaldía de Medellín, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), con el propósito de evaluar los mecanismos de coordinación y respuesta frente a diferentes amenazas que podrían afectar a la ciudad.

En el ejercicio participaron entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, grupos comunales y comunitarios, además de representantes de los distintos niveles de Gobierno. La articulación entre estos sectores permitió poner a prueba sus capacidades para actuar ante una situación de emergencia.

Uno de los aspectos centrales fue la preparación frente a un posible movimiento sísmico. Para ello, la actividad buscó que los participantes reconocieran los escenarios de riesgo presentes en sus entornos e identificaran los peligros específicos a los que podrían estar expuestos.

Además de promover el conocimiento sobre las amenazas, el simulacro permitió evaluar las herramientas disponibles para atender una eventual emergencia. Durante la jornada se revisaron los procedimientos, los mecanismos de coordinación y las capacidades de cada entidad, organización y comunidad.

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Este tipo de ejercicios busca identificar fortalezas y aspectos que requieren mejoras antes de que ocurra una situación real. La preparación de las instituciones y la participación ciudadana son fundamentales para facilitar una respuesta organizada y reducir los riesgos para la población.

Con su vinculación al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, Medellín puso a prueba su capacidad de reacción y la articulación entre los diferentes actores del territorio.

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