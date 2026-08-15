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Resumen: Medellín busca prevenir la deserción escolar con seguimiento a 5.734 estudiantes y búsqueda activa en barrios. En 2026, 2.649 regresaron al sistema educativo.

Salieron a buscar estudiantes: Medellín quiere evitar que más niños abandonen el colegio

La deserción escolar es uno de los fenómenos que la Alcaldía de Medellín busca prevenir mediante seguimiento a estudiantes con señales de ausentismo y recorridos por los barrios para encontrar a quienes todavía están por fuera del sistema educativo.

Durante el presente año 2026, 2.649 estudiantes han encontrado una oportunidad para regresar a las aulas.

La estrategia hace parte del programa En el Colegio Contamos con Vos, liderado por la Secretaría de Educación. En lo corrido del año, 5.734 estudiantes identificados por sus instituciones educativas como población con mayor riesgo de ausentismo han recibido acompañamiento para evitar que las faltas reiteradas terminen en deserción escolar.

Además, se han desarrollado 672 sesiones de las mesas de permanencia escolar, espacios en los que profesionales analizan los casos reportados y buscan acercar a estudiantes y familias a los servicios disponibles antes de que abandonen definitivamente sus estudios.

La estrategia también contempla recorridos de búsqueda activa en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín. Los equipos visitan diferentes sectores para localizar a niñas, niños y jóvenes que no están matriculados, orientar a sus familias y acompañarlos durante el proceso de ingreso a una institución educativa.

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La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, destacó que el trabajo territorial ha permitido acercarse a miles de estudiantes que presentaban alertas de inasistencia.

La estrategia muestra resultados en la reducción de la deserción escolar: la tasa pasó de 5,4% en 2023 a 2,45% en 2025. La alcaldía asegura que continuará con el acompañamiento para favorecer la permanencia de los estudiantes.

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