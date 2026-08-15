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Resumen: El concierto solidario “Colombia, Medellín te quiere” reúne a más de 25 artistas este sábado para recaudar ayudas destinadas a damnificados por el terremoto.

Medellín se une por los damnificados: más de 25 artistas estarán hoy en el concierto solidario

El concierto solidario “Colombia, Medellín te quiere” se realiza este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena, con una jornada que busca recaudar recursos para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. La ayuda estará dirigida principalmente a damnificados de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Las puertas del escenario abrirán a las 11:00 a.m. y las presentaciones comenzarán al mediodía. La jornada tendrá una duración aproximada de ocho horas, hasta las 8:00 p.m., y contará con la participación de más de 25 artistas que donaron su talento para la iniciativa.

Entre los nombres anunciados están Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Hebert Vargas, Andy Rivera, Westcol, Jhonny Rivera y Fruko y Los Latin Brothers.

El acceso se obtiene mediante una donación económica previa a través de la Corporación Presentes. Las boletas tienen valores de $60.000, $90.000 y $140.000, y el 100% de lo recaudado por la boletería será destinado a la atención de los damnificados.

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Además del megaconcierto solidario, junto a La Macarena funcionará un punto de acopio entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Allí se recibirán alimentos no perecederos y elementos de aseo personal. No se aceptarán ropa ni medicamentos.

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El alcalde Federico Gutiérrez destacó que artistas, empresas y la alcaldía se unieron para hacer posible la jornada sin que los participantes reciban ganancias por el evento.

La solidaridad también se ha extendido a establecimientos comerciales y restaurantes como Belisario, Pergamino, El Correo, Olivia y Clap Burgers, que destinarán parte de sus ventas de este sábado a la ayuda para las zonas afectadas.

En Medellín ya se han recaudado $1.813 millones y 179 toneladas de alimentos y productos de aseo e higiene para las comunidades damnificadas.

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