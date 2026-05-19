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Resumen: Campaña en Medellín busca frenar el maltrato y transformar la crianza en los hogares.

‘Con la correa no se educa’: Medellín lanza campaña contra el maltrato en los hogares

La Alcaldía de Medellín presentó la campaña ‘El cambio empieza en casa y comienza contigo’, una estrategia liderada por el Despacho de la Primera Dama que busca generar reflexión sobre el uso del maltrato como forma de disciplina en los hogares.

La iniciativa hace parte del programa Tejiendo Hogares y está enfocada en promover prácticas de crianza más empáticas, respetuosas y libres de violencia.

El mensaje principal está dirigido a madres, padres y cuidadores, invitándolos a cuestionar conductas que durante años han sido normalizadas bajo frases como “a mí me criaron así” o “una palmada no hace daño”.

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, aseguró que el propósito de la campaña no es señalar ni juzgar a las familias, sino brindar herramientas para transformar las relaciones dentro del hogar y prevenir situaciones de maltrato físico y emocional.

Las cifras entregadas por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reflejan la magnitud del problema. Durante 2025 se reportaron 13.633 casos de violencia intrafamiliar y de género en Medellín, mientras que en los primeros cuatro meses de 2026 ya se contabilizan 2.435 hechos.

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Entre los registros más preocupantes aparecen 5.455 casos de violencia física y 3.420 situaciones relacionadas con violencia psicológica, muchas veces asociadas a gritos, amenazas, humillaciones y rechazo dentro del entorno familiar.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la ciudad necesita transformar también las dinámicas al interior de los hogares y no solo la infraestructura urbana.

Además, destacó que muchos participantes de Tejiendo Hogares reconocen que crecieron viendo el maltrato como una práctica normal de crianza.

Como parte de esta estrategia, la alcaldía realizará el próximo 23 de mayo la Gran Escuela para la Familia en 40 puntos simultáneos de Medellín, donde se abordarán temas relacionados con salud mental, prevención de violencias, crianza y manejo emocional.

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