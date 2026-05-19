Resumen: Esta masacre ocurre en un escenario de riesgo inminente que ya había sido documentado y advertido por el Estado. La Defensoría del Pueblo había emitido recientemente dos Alertas Tempranas (AT) para la región

Masacre en Ábrego: Asesinan a líder juvenil y cinco personas más tras ataque a vehículo de la UNP

Minuto30.com .- La violencia y el derramamiento de sangre no dan tregua en la convulsa región del Catatumbo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) confirmó este martes 19 de mayo la perpetración de una nueva masacre —la número 56 registrada en el país durante el 2026— que dejó un trágico saldo de seis personas muertas en el municipio de Ábrego.

El ataque armado, dirigido contra un esquema de seguridad estatal, vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de los líderes sociales en esta zona del país, pese a las reiteradas advertencias de las autoridades de derechos humanos.

Emboscada en el sector de Oropoma

La víctima principal: Un líder juvenil amenazado

Entre las víctimas mortales de este atroz crimen se encuentra Freiman David Velázquez, un reconocido líder de juventudes de la región, quien era precisamente la persona protegida y titular del esquema de seguridad atacado.

La situación de riesgo de Velázquez no era nueva. Según trascendió, el líder juvenil ya había sido blanco de constantes amenazas contra su vida. De hecho, en enero de este mismo año (2026), su esquema de protección ya había logrado sobrevivir a un primer ataque armado perpetrado por estructuras ilegales que operan en el territorio.

Alertas tempranas ignoradas y el dominio del terror

Esta masacre ocurre en un escenario de riesgo inminente que ya había sido documentado y advertido por el Estado. La Defensoría del Pueblo había emitido recientemente dos Alertas Tempranas (AT) para la región:

AT 013/25: Señalaba un llamado de acción inmediata para Ábrego, advirtiendo que la imposición de «normas y otras formas de gobernanza ilegal» por parte de los grupos armados representaba un riesgo permanente de violación a los derechos de la población.

AT 006/26: Advertía sobre el grave riesgo civil en Ábrego y Ocaña debido a la intensificación del conflicto en el Catatumbo. El documento pronosticaba posibles alianzas y disputas por el control de economías ilícitas, alertando específicamente sobre el riesgo de homicidios y atentados contra líderes sociales y firmantes de paz.

La subregión del Catatumbo es uno de los territorios con mayor presencia de actores armados ilegales en el país. Según INDEPAZ, en la zona donde se perpetró la masacre tienen injerencia las siguientes estructuras, las cuales se disputan la expansión territorial:

Frente 33 (Estado Mayor de Bloques y Frentes – Disidencias).

ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Los Pelusos (EPL).

Diversas bandas de carácter local.

Las autoridades departamentales y la fuerza pública se encuentran desplegadas en la zona para realizar la inpección técnica a cadáver y dar inicio a las investigaciones que permitan ubicar a los autores de esta nueva masacre en el nororiente colombiano.

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