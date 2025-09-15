Medellín refuerza planes de gestión del riesgo en segunda temporada de lluvias

Resumen: Medellín capacitó a 27.000 ciudadanos y atendió 204 quebradas para enfrentar la temporada de lluvias. Autoridades llaman a la prevención y al reporte de emergencias.

La Alcaldía de Medellín avanza en la preparación ciudadana para mitigar riesgos frente a la segunda temporada de lluvias de este año.

Según el balance oficial, cerca de 27.000 personas ya participaron en 1.200 actividades lideradas por la alcaldía, orientadas a la prevención y reducción de emergencias.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero Monsalve, recalcó que el llamado es a la corresponsabilidad ciudadana.

“Es necesario tomar medidas de prevención para afrontar la temporada de lluvias que se avecina. Es fundamental reportar incidentes a la Línea 123 y mitigar riesgos de manera anticipada”, señaló el funcionario.

En lo corrido de 2025, el DAGRD y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín han atendido 5.896 emergencias, de las cuales 1.124 estuvieron relacionadas con la caída de árboles, 385 con deslizamientos, 198 con deterioros estructurales y 132 con inundaciones.

La estrategia también se articula con acciones ambientales. Entre abril y julio, la Secretaría de Medio Ambiente, en conjunto con Guardaquebradas, Guardacuencas y promotores ambientales, intervino 204 quebradas y taludes. Estas labores incluyeron limpieza, reparación y obras hidráulicas para disminuir el impacto de la temporada invernal.

Con estas medidas, Medellín busca no solo reforzar la capacidad de respuesta institucional, sino también consolidar una cultura preventiva frente a los efectos de las lluvias que se intensifican en los últimos meses del año.

