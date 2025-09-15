Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín refuerza planes de gestión del riesgo en segunda temporada de lluvias

La Alcaldía de Medellín avanza en la preparación ciudadana para mitigar riesgos frente a la segunda temporada de lluvias de este año.

Según el balance oficial, cerca de 27.000 personas ya participaron en 1.200 actividades lideradas por la alcaldía, orientadas a la prevención y reducción de emergencias.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero Monsalve, recalcó que el llamado es a la corresponsabilidad ciudadana.

“Es necesario tomar medidas de prevención para afrontar la temporada de lluvias que se avecina. Es fundamental reportar incidentes a la Línea 123 y mitigar riesgos de manera anticipada”, señaló el funcionario.

En lo corrido de 2025, el DAGRD y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín han atendido 5.896 emergencias, de las cuales 1.124 estuvieron relacionadas con la caída de árboles, 385 con deslizamientos, 198 con deterioros estructurales y 132 con inundaciones.

La estrategia también se articula con acciones ambientales. Entre abril y julio, la Secretaría de Medio Ambiente, en conjunto con Guardaquebradas, Guardacuencas y promotores ambientales, intervino 204 quebradas y taludes. Estas labores incluyeron limpieza, reparación y obras hidráulicas para disminuir el impacto de la temporada invernal.

Con estas medidas, Medellín busca no solo reforzar la capacidad de respuesta institucional, sino también consolidar una cultura preventiva frente a los efectos de las lluvias que se intensifican en los últimos meses del año.

