Resumen: Un asesinato en Arauca desata la polémica. El alcalde denuncia la muerte de su jefe de seguridad y culpa al presidente Petro por la falta de apoyo estatal.

Alcalde de Arauca denuncia el asesinato de su jefe de seguridad a manos del ELN

Un lamentable asesinato en Arauca desató un escándalo político a nivel nacional. Se trata de Jorge Tapias, jefe de seguridad del alcalde local, quien fue brutalmente asesinado con 23 disparos en un ataque atribuido al frente Domingo Laín del ELN, justo en medio de la conmemoración de los 45 años de esa guerrilla.

El alcalde, Juan Quenza, confirmó que el uniformado de 34 años recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho.

Más allá del dolor, Quenza responsabilizó directamente al presidente Petro por lo que calificó como un abandono estatal, que ha permitido el fortalecimiento de esa y otras estructuras criminales en la frontera con Venezuela.

El alcalde de Arauca paga la gasolina de su bolsillo para combatir la violencia

La dura acusación del alcalde se sustenta en su denuncia de que, por recortes presupuestales, ha tenido que financiar de su propio sueldo el combustible para las operaciones de la Policía, el Ejército y la Armada en Arauca, mientras el ELN opera con facilidad y se refugia en Venezuela.

La alcaldía ha invertido, incluso, en camionetas y un fusil antidrones para reforzar la seguridad en un departamento marcado por la violencia.

El asesinato en Arauca generó una recompensa de $100 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.

El alcalde anunció un consejo de seguridad extraordinario y reiteró que no dará “el brazo a torcer” frente a la presión de los grupos armados ilegales.

