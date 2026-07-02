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Resumen: Medellín instalará pantallas gigantes en las comunas y corregimientos para que los aficionados disfruten gratis del partido Colombia vs. Ghana por el Mundial de Fútbol.

¡La fiesta sigue! Medellín volverá a vibrar con pantallas gigantes para apoyar a Colombia

Los hinchas de la Selección Colombia volverán a reunirse en distintos puntos de Medellín para seguir el duelo Colombia vs. Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol.

La Alcaldía anunció que instalará nuevamente pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos para que la ciudadanía disfrute del encuentro de manera gratuita.

La estrategia busca que familias, vecinos y aficionados vivan la emoción del Colombia vs. Ghana en espacios públicos habilitados para promover la convivencia y el encuentro ciudadano alrededor del deporte.

Además de las pantallas distribuidas por toda la ciudad, el Coliseo Iván de Bedout será nuevamente el escenario del Fanzone oficial de Medellín. Allí, los asistentes podrán seguir el compromiso en pantalla gigante y participar en diferentes actividades preparadas para animar la jornada.

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El ingreso al Fanzone será gratuito y las puertas se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido. No será necesario presentar boleta y el acceso estará sujeto al aforo disponible. Asimismo, el espacio contará con una zona destinada para menores de edad.

Con esta iniciativa, la alcaldía continúa promoviendo escenarios seguros y de acceso libre para que la ciudadanía disfrute del Mundial de Fútbol y acompañe a la Selección Colombia durante su participación en el certamen.

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