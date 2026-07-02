Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡La fiesta sigue! Medellín volverá a vibrar con pantallas gigantes para apoyar a Colombia

    Medellín volverá a vivir la pasión del Mundial. Este viernes habrá pantallas gigantes en las comunas y corregimientos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La fiesta sigue! Medellín volverá a vibrar con pantallas gigantes para apoyar a Colombia

    Resumen: Medellín instalará pantallas gigantes en las comunas y corregimientos para que los aficionados disfruten gratis del partido Colombia vs. Ghana por el Mundial de Fútbol.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Los hinchas de la Selección Colombia volverán a reunirse en distintos puntos de Medellín para seguir el duelo Colombia vs. Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol.

    La Alcaldía anunció que instalará nuevamente pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos para que la ciudadanía disfrute del encuentro de manera gratuita.

    La estrategia busca que familias, vecinos y aficionados vivan la emoción del Colombia vs. Ghana en espacios públicos habilitados para promover la convivencia y el encuentro ciudadano alrededor del deporte.

    Además de las pantallas distribuidas por toda la ciudad, el Coliseo Iván de Bedout será nuevamente el escenario del Fanzone oficial de Medellín. Allí, los asistentes podrán seguir el compromiso en pantalla gigante y participar en diferentes actividades preparadas para animar la jornada.

    Lea también: Bomberos atienden grave incendio estructural en vivienda de Barrio Antioquia: hasta el momento no hay lesionados

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El ingreso al Fanzone será gratuito y las puertas se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido. No será necesario presentar boleta y el acceso estará sujeto al aforo disponible. Asimismo, el espacio contará con una zona destinada para menores de edad.

    Con esta iniciativa, la alcaldía continúa promoviendo escenarios seguros y de acceso libre para que la ciudadanía disfrute del Mundial de Fútbol y acompañe a la Selección Colombia durante su participación en el certamen.

    ¡La fiesta sigue! Medellín volverá a vibrar con pantallas gigantes para apoyar a Colombia

    Foto de cortesía.

    ¡La fiesta sigue! Medellín volverá a vibrar con pantallas gigantes para apoyar a Colombia

    Foto de cortesía.

    ¡La fiesta sigue! Medellín volverá a vibrar con pantallas gigantes para apoyar a Colombia

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.