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    Bomberos atienden grave incendio estructural en vivienda de Barrio Antioquia: hasta el momento no hay lesionados

    Mientras los equipos continúan trabajando arduamente para controlar y liquidar por completo la situación

    Publicado por: SoloDuque

    Bomberos atienden grave incendio estructural en vivienda de Barrio Antioquia: hasta el momento no hay lesionados

    Resumen: La rápida acción de los equipos de emergencia ha sido clave. El alcalde de Federico "Fico" Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el lugar de los hechos.

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    Minuto30.com .- Un fuerte incendio estructural ha encendido las alarmas este [Día de la semana] en la capital antioqueña. Las llamas se apoderaron de una vivienda ubicada en el tradicional Barrio Antioquia, perteneciente a la comuna 15 (Guayabal), obligando a un despliegue inmediato de los organismos de socorro.

    Tres tripulaciones de bomberos al frente de la emergencia

    La rápida acción de los equipos de emergencia ha sido clave. El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el lugar de los hechos.

    «A esta hora tres tripulaciones de #BomberosMedellín atienden un incendio estructural en una vivienda ubicada en Barrio Antioquia», señaló el mandatario local, entregando un parte de tranquilidad inicial a la ciudadanía.

    Incendio en bodega de Medellín deja una persona afectada por humo

    Imagen de archivo tomada para ilustrar la nota

    Autoridades piden precaución en la zona

    Mientras los equipos continúan trabajando arduamente para controlar y liquidar por completo la situación, las autoridades recomiendan a los transeúntes y conductores evitar transitar por las vías aledañas al Barrio Antioquia. Esto con el fin de permitir la rápida movilidad de las máquinas de bomberos, ambulancias y demás vehículos de emergencia.

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    Se espera que en las próximas horas el DAGRD emita un informe técnico detallando las causas que originaron la conflagración y el consolidado final de los daños materiales en la vivienda afectada.

    Etiquetas sugeridas: #Medellín #BomberosMedellín #FicoGutiérrez #BarrioAntioquia #Sucesos #Incendio #Guayabal #DAGRD

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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