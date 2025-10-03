Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó en sus redes sociales un golpe contundente contra el crimen organizado transnacional. En una operación conjunta con la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Policía de Ecuador, fue capturado en la ciudad Rolando Federico Gómez Quinde, conocido con el alias de «Fede».

Alias “Fede” es el presunto sucesor del temido alias “Fito”, el cabecilla de la organización criminal ecuatoriana «Los Choneros». El criminal tenía Circular Roja de INTERPOL y era uno de los más buscados en Ecuador.

El alcalde Gutiérrez destacó que «Fede» se encontraba en Medellín buscando alianzas criminales para abrir nuevas rutas de narcotráfico. Además, el mandatario recordó que el sujeto se había fugado de prisión en Ecuador tras pagar un millón de dólares.

«Este golpe demuestra que Medellín no es refugio para delincuentes internacionales. Aquí no toleramos estructuras criminales ni pactos mafiosos. El que venga a delinquir, cae», sentenció Gutiérrez.

