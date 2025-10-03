"Fede" capturado en Medellín sería el sucesor de Fito, recintemenete extraditado y quien era el cabecilla de la banda "los choneros"

En un golpe coordinado de alcance internacional, las autoridades colombianas, con la participación de la Policía Nacional de Colombia y la Armada Nacional, lograron la captura de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido con el alias de «Fede». El operativo, desarrollado en Medellín, neutraliza a uno de los criminales más buscados de Ecuador y presunto sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, el notorio cabecilla de la organización «Los Choneros.

Alias «Fede» era una pieza fundamental en el organigrama criminal ecuatoriano, señalado como el principal actor generador de violencia en ese país. Su peligrosidad era tal que se encontraba requerido mediante Circular Roja de INTERPOL y hacía parte del cartel de «Los Más Buscados en Ecuador», por cuya información se ofrecía una recompensa de 1 millón de dólares.

El ciudadano ecuatoriano contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años al servicio de organizaciones ilegales. Era reconocido como el sucesor directo de alias “Fito” y encargado del direccionamiento ilícito de la organización Los Choneros, orquestando el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, con tránsito en Centroamérica, bajo la modalidad de lanchas rápidas.

La captura en Medellín subraya la importancia de la ciudad como centro de operaciones para las alianzas multicriminales en la región. Alias «Fede» se encontraba en la capital antioqueña buscando establecer nuevos contactos con cabecillas locales e internacionales, con el fin de consolidar nuevas rutas de tráfico de estupefacientes y expandir sus negocios ilícitos.

La prontitud de la captura se hace más relevante al considerar los antecedentes del criminal. Alias «Fede» tenía un amplio poder corruptor; en junio de 2025, habría pagado la suma de 1 millón de dólares para lograr su fuga de la Penitenciaría del Litoral de Ecuador, un hecho que demostró su capacidad para evadir a la justicia.

Lea también: Mi papá está acá! A fito, el narco ecuatoriano, ¨lo entregó¨ su pequeña hija de 3 años

Además de su liderazgo en Los Choneros, alias “Fede” se desempeñó como cabecilla de la organización criminal Los Águilas en Ecuador. Su captura es un golpe directo a la estructura de mando de una de las organizaciones más violentas del continente.

La cooperación internacional entre la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional y la Policía Nacional de Ecuador fue crucial para llevar a cabo esta captura. Este esfuerzo coordinado busca desarticular las redes transnacionales que operan entre los dos países.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Dan de baja a «el ecuatoriano» en Rionegro

Hace solo 4 días era dado de baja por la policía en Rionegro, oriente de Antioquia, un individuo que sería el enlace entre «los choneros» y el Clan del Golfo, para sacar droga desde el Magdalena medio.

Se pudo establecer que alias “El Ecuatoriano” había llegado al Oriente antioqueño desde Bogotá con un grupo de hombres. El operativo, desplegado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), buscaba neutralizar las acciones de esta estructura criminal relacionada con el narcotráfico internacional.

También le puede interesar: ¡Les salió con fusil! Policía da de baja en Llanogrande a «el ecuatoriano», relacionado con los choneros banda de «fito»

La relevancia de este cabecilla se amplía por su conexión con el líder histórico de “Los Choneros”, alias “Fito”, quien fue extraditado hace poco de Ecuador a Estados Unidos. Las alarmas por la presencia de esta banda en Colombia se dispararon al conocerse que “El Ecuatoriano” era un enlace con bandas de microtráfico en la región, lo que subraya la amenaza transnacional del narcotráfico.

Aquí más Noticias de Medellín