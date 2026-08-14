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Resumen: Medellín continúa con las labores de atención tras el terremoto, con 34 ingenieros desplegados para evaluar posibles daños estructurales. Además de las 515 inspecciones realizadas y las 16 evacuaciones temporales, la ciudad ha enviado equipos especializados a Cali, Pereira, Manizales y el Quindío. A esto se suman más de 10 toneladas de ayudas humanitarias recolectadas y cerca de $300 millones reunidos mediante el concierto solidario “Colombia, Medellín te quiere”.

¡Medellín no baja la guardia tras el terremoto! Ya son 515 viviendas inspeccionadas y 16 evacuadas

Medellín continúa con las labores de atención y evaluación luego del terremoto de magnitud 7,4 que generó reportes de afectaciones en diferentes regiones del país. En la ciudad permanece activo el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones de respuesta a los casos reportados a través de la Línea 123.

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Federico Gutiérrez, hasta este viernes 14 de agosto se han realizado 515 visitas de inspección a viviendas cuyos habitantes solicitaron una revisión ante posibles daños relacionados con el movimiento telúrico.

Como medida preventiva, 16 edificaciones han sido evacuadas temporalmente. Para continuar con la revisión de las estructuras que presentan algún tipo de alerta, permanecen desplegados 34 ingenieros en distintos puntos de la capital antioqueña.

El mandatario también anunció un recorrido por la comuna 11, Laureles-Estadio, específicamente en el sector de Carlos E. Restrepo, donde se adelantan verificaciones de infraestructura.

Medellín también apoya la respuesta en otras regiones

La atención de la emergencia no se ha concentrado únicamente en Medellín. La Administración Distrital ha dispuesto personal especializado y equipos para respaldar las labores que se desarrollan en otros territorios afectados.

Entre los grupos enviados se encuentran ingenieros, bomberos y equipos con caninos de búsqueda, además de especialistas encargados de revisar edificaciones que podrían representar algún riesgo.

En Cali, por ejemplo, una misión de ingenieros utiliza drones especializados para inspeccionar estructuras con mayor riesgo de colapso y contribuir a determinar cuáles pueden ser consideradas seguras y cuáles requieren medidas adicionales.

A esta labor se sumó un equipo especializado en bienestar animal, liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que se encuentra atendiendo y rescatando animales afectados por la emergencia en esa ciudad.

En Pereira, un grupo de ingenieros voluntarios provenientes de Medellín adelanta evaluaciones de estructuras, mientras que en Manizales especialistas revisan la catedral Basílica, particularmente la torre occidental, la cúpula y otros elementos que puedan representar un riesgo.

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“En Pereira otro grupo de ingenieros voluntarios de Medellín está evaluando estructuras. Y en Manizales están trabajando en la catedral Basílica, uno de los grandes símbolos de la ciudad, revisando el estado de la torre occidental, los daños en la cúpula y cualquier elemento que pueda representar un riesgo”, aseguró Gutiérrez.

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El apoyo también llegará al Quindío, donde está previsto el desplazamiento de un grupo de 10 ingenieros voluntarios que recorrerán los 12 municipios del departamento para revisar las estructuras afectadas.

Más de 10 toneladas de ayudas fueron recolectadas

La respuesta de Medellín también ha incluido la recolección de elementos para las comunidades que enfrentan mayores necesidades después del terremoto.

En un periodo de 48 horas, los habitantes de la ciudad reunieron más de 10 toneladas de ayudas humanitarias. Estos elementos están siendo organizados con el Banco de Alimentos para posteriormente trasladarlos hacia los municipios que requieren asistencia.

El alcalde destacó la participación de la ciudadanía en estas acciones y señaló: “Han sido días de mucho trabajo y una solidaridad inmensa”.

A esto se suman los recursos obtenidos mediante el concierto solidario “Colombia, Medellín te quiere”. Según el balance presentado por el mandatario, el evento había permitido recaudar cerca de $300 millones destinados a apoyar a las familias afectadas.

Coordinación con autoridades de las zonas afectadas

La Alcaldía de Medellín también mantiene comunicación con autoridades de diferentes departamentos y municipios para conocer las necesidades que persisten después del sismo.

“He conversado con la gobernadora del Chocó, gobernador del Quindío, con los alcaldes de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Dosquebradas. Además, sabemos las necesidades de otras poblaciones, como Buenaventura y otros municipios de Chocó, del Valle del Cauca y el Eje Cafetero”, reiteró el mandatario.

De esta manera, mientras en Medellín continúan las inspecciones solicitadas por los ciudadanos, los equipos enviados desde la ciudad avanzan en la evaluación de estructuras y en otras labores de apoyo en los territorios que resultaron afectados por el terremoto.