Plan familiar en Medellín: Festival Buen Comienzo llega con 70 experiencias y ayudas para damnificados

Resumen: El Festival Buen Comienzo llega a Medellín con 70 experiencias para niños y familias, además de una jornada de solidaridad para afectados por el terremoto.

El Festival Buen Comienzo comenzó este viernes en Plaza Mayor de Medellín con una programación que reúne 70 experiencias dirigidas a niñas, niños y sus familias. El encuentro, que se extenderá hasta el lunes 17 de agosto, tendrá entrada libre y actividades entre las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Este año, el Festival Buen Comienzo también tendrá un componente de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes. Durante los cuatro días, los asistentes podrán entregar alimentos no perecederos, elementos de higiene personal y juguetes para apoyar a las familias damnificadas.

También estarán habilitadas opciones para realizar aportes económicos mediante la Corporación Presentes y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco). La iniciativa busca que el encuentro infantil sea también un espacio para enseñar a los menores sobre empatía y solidaridad.

Lea también: ¡Problemas para Selena Gomez! Inversionistas la demandan por millonarias pérdidas en su empresa de salud mental

La primera dama de Medellín, Margarita Gómez Marín, destacó que el contexto actual llevó a incorporar esta jornada de apoyo dentro de las actividades del festival. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, por su parte, señaló que se busca que los niños comprendan la situación que atraviesan otras familias del país y aprendan sobre la importancia de ayudar.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, entre viernes y domingo se desarrollará una jornada de donación de sangre con participación del Hospital General de Medellín, el Pablo Tobón Uribe y San Vicente Fundación.

La programación incluye propuestas de juego, ciencia, arte, tecnología y creatividad para menores de 0 a 10 años. Entre las atracciones están un inflable de 60 metros, la Vaca Saturno, domos inmersivos con tecnología 6K, la Fiesta Alienígena y la Aventura Lunar.

El Festival Buen Comienzo tendrá además presentaciones musicales durante los cuatro días, entre ellas un tributo a Queen, espectáculos infantiles y presentaciones de la Orquesta Sinfónica Iberacademy.

Más noticias de Medellín