¡Doblete por la paz! Con apoyo de la alcaldía, Medellín y Nacional jugaran ambos su compromiso de Copa este miércoles en el Atanasio

Tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín comenzarán participación en la Copa Colombia el próximo miércoles, donde por un acuerdo entre ambas entidades y con el apoyo de la Alcadía de Medellín, los dos clubes jugaran sus respectivos partidos en el Atanasio el mismo día en lo que será un lindo doblete de fútbol paisa.

El rival del poderoso de la montaña será Tigres mientras que el conjunto que enfrentará Atlético Nacional será Once Caldas, comenzando a las 4:00 pm con el cruce del rojo ante los capitalinos y prosiguiendo con la actuación verdolaga a las 8:00 pm.

→ Programación:

*4:00 p.m. DIM vs Tigres

*8:00 p.m. Atlético Nacional vs Once Caldas

Con el trabajo en conjunto entre ambas instituciones, se podrá ratificar un gran ejemplo de convivencia social entre barras de los equipos y ninguno de los dos clubes se verá afectado con modificar el escenario.

Medellín informó por comunicado oficial

